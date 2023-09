"Sottopasso chiuso, perché ora?"

Sottopasso chiuso, polemica aperta. Da lunedì il sottopasso dell’A1 di Casellina è chiuso per lavori legati al completamento dell’area verde sulla galleria artificiale dell’A1. Gli itinerari alternativi, lungo via Codignola e via Respighi e sul ponte autostradale all’altezza di via Bachelet, erano stati segnalati. Ma con la ripartenza di scuole e il pieno dell’attività lavorativa non sono mancati disagi e proteste. Un’analoga chiusura era andata in scena anche venerdì. Sono lavori propedeutici, fa sapere l’amministrazione, all’intervento sulla galleria artificiale, in modo da collegare il giardino pensile alla viabilità ordinaria. Ma è inevitabile che le chiusure ripetute abbiano sollevato non poche polemiche. Una su tutte quella del consigliere Leonardo Batistini (Lega) che ha annunciato una richiesta di chiarimenti all’amministrazione: "Mi domando il motivo per il quale questi lavori che riguardano il tratto stradale del sottopasso dell’A1 non si siano potuti fare ad agosto, con persone in ferie e aziende chiuse. Invece no, siamo di fronte all’immancabile caos che determina il sottopasso chiuso, ossia lo sbarramento della principale via di comunicazione verso la zona industriale".