Sotto le fiamme il simbolo della città

No, semmai ci si è girati dall’altra parte. E solo i fattacci di cronaca hanno obbligato tutti a fare i conti con la realtà.

E’ stata la scomparsa di Kata a scoperchiare il Vaso di Pandora, abbassando l’asticella dell’indignazione popolare. In principio l’Astor, l’albergo abitato da rumeni e peruviani con tanto di racket delle stanze, mai sgomberato nonostante le richieste (anche del Comune) e le denunce (del proprietario).

Divenuto tristemente famoso perché da lì dentro è sparita una bambina di cinque anni, introvabile anche dopo 43 giorni. Buio totale, ancora. Il tempo scorre ma della piccola non c’è traccia, mentre cresce il timore che l’attenzione cali, e la bimba e la verità siano dimenticate. In procura sono al lavoro per scovare un indizio nelle migliaia di filmati delle migliaia di telecamere cittadine acquisite. Un lavoro difficilissimo ma non impossibile.

Poi è toccato a Castello. Tre volte in meno di una settimana si è riacceso stranamente un incendio, uno stillicidio di fumo e di paura intorno all’ex mobilificio Antilotex tra viale XI Agosto e via Fanfani, dove Raffaella Becagli aveva coltivato il sogno di un negozio etnico prima di venire assassinata. In mezzo ci sono lo sgombero di Villa Pepi e, prima, di Villa Monna Tessa progressivamente svuotata di servizi fino a trasformarla in una casa per sbandati. Un dormitorio, uno dei tanti che sorgono in città sotto gli occhi delle istituzioni e magari sono sempre e solo i cittadini a segnarlo. Ma spesso le proteste restano in qualche lettera sgualcita.

Le fiamme della scorsa notte al parco di Firenze (o al sogno di un parco) impongono l’ennesima riflessione sul tarlo Cascine, le violenze alla fermata della tramvia, la paura degli stessi lavoratori del Maggio o dei genitori dei bimbi che li accompagnavano alle prove dello spettacolo, la droga venduta a cielo aperto che ne fanno la vera piazza di spaccio della città con tanto di vedette, nascondigli. Una Kasbah dove entrare non è consigliato.

C’è bisogno di una vera e propria rinascita, annunciata e abortita da decenni, e non bastano più i pur ammirevoli interventi a spicchi, le toppe quando invece occorre un rimedio generale. L’unico che probabilmente salverebbe il futuro di un angolo nevralgico sia nell’immagine che nella sostanza della città.