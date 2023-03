Sotto la Pergola un bulker come a Kiev con Stefano Massini

di Olga Mugnaini

Non basta sapere che è solo teatro e che quindi ogni dramma è un falso. Quando il rumore delle bombe, registrato da quelle vere, scuotono la terra diventata in quel momento il tuo cielo, la paura è reale. Come i piedi freddi, per davvero, il disagio di essere gli uni troppo vicini agli altri, in un’intimità che non si confà a spettatori da teatro.

Ma Stefano Massini, portando il pubblico nel ventre della Pergola, non vuole per niente far star comoda la gente. Anzi, la vuole proprio far star male. E quando finisce la sua performance non vuole neppure gli applausi. Il ringraziamento più grande è portarsi a casa un po’ di quella disperazione, gelo e la ferocia che ha raccontato con le sue pagine sulla guerra in Ucraina.

Fino al 12 marzo i sotterranei della Pergola diventano uno dei 4.984 bunker di Kiev, dove appena urla la sirena le persone corrono per scampare ai missili, ai dron e a tutto quello che sparano i russi.

Si entra solo in 30 per volta. E laggiù, fra umidità e un fil di luce che va e viene, il drammaturgo fiorentino, vincitore del Tony Award, il premio Oscar del teatro americano, prova a far sentire sulla pelle delle persone cosa sia quella guerra che guardiamo in tv da più di un anno. Lui seduto fra il pubblico sfoglia il suo copione, legge parole che conosce bene perché le ha scelte come chiodi appuntiti necessari a risvegliare il nostro torpore. Perché, il bunker è quel posto in cui non sai dove sei, e forse alla fine nemmeno lo vuoi sapere: ti basta uscirne, è come, in una frase, la parentesi appena la apri devi chiuderla, e basta. Cosi per i bunker. Appena entri, vuoi solo uscire.

"Bunker Kiev", testo e direzione artistica di Stefano Massini, ambiente sonoro di Andrea Baggio, musica Piero Pelù, progetto speciale Teatro della Toscana.