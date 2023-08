Sostituzione della rete idrica nella zona di via Bolognese Da sabato prossimo lavori in corso

Da sabato prossimo, 19 agosto, scatta la seconda fase dei lavori di sostituzione della rete idrica in via Bolognese. Fino al 31 agosto la strada sarà chiusa da via Salviati a Largo Fanciullacci nella direttrice in ingresso città con deroga per il Tpl e gli autorizzati (frontisti, mezzi di soccorso e di polizia, titolari di passi carrabili). Nel tratto tra vicolo di San Marco Vecchio e il numero civico 25 scatterà un restringimento con senso unico alternato. Altri provvedimenti previsti: la chiusura di via di Montughi (tra via Stibbert e via Bolognese), di via Stibbert (da via Vittorio Emanuele II e via Bolognese), di via del Poggiolino (da via Bolognese a via della Pietra nella sola direttrice Bolognese-La Pietra) e di via della Pietra (da via del Poggiolino a via Bolognese). In vicolo di San Marco Vecchio sarà istituito un senso unico dal numero civico 24 a via Bolognese.