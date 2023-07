Sostegno di oltre seicentomila euro per chi lavora nel commercio e nei servizi

660mila euro per sostenere il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori toscani del commercio e dei servizi attraverso l’erogazione di voucher che possono arrivare fino a 700 euro, da spendere entro il 28 febbraio 2024 nel circuito delle attività iscritte nel circuito in tutta la Toscana. Li mette a disposizione l’Ente Bilaterale del Terziario Toscano (l’organismo paritetico costituito, in base al contratto nazionale del settore, da Confcommercio Toscana e dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UILTuCS Toscana), che per il terzo anno consecutivo propone "Il Buono che Meriti", il sostegno al reddito unico in Italia rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori del settore terziario della Toscana.

L’edizione 2023 è stata presentata alla presenza del presidente dell’Ente Marco Conficconi (nella foto), del direttore Confcommercio Toscana Franco Marinoni, del vicepresidente Federico Pieragnoli e dei consiglieri Catiuscia Fei, Giancarlo Pallini (Filcams Cgil Toscana) e Alessandro Gualtieri (segretario Fisascat Cisl Toscana). "Anche quest’anno l’Ente Bilaterale del Terziario Toscano rinnova la campagna ‘Il Buono che meriti’, un sostegno al reddito unico in Italia" sottolinea il presidente Conficconi. "Sono ben tredici le misure di sostegno attivate quest’anno – prosegue -, articolate e diversificate tra loro in modo da rendere questo contributo davvero inclusivo e rispondente ai cambiamenti, alle esigenze ed alle richieste degli individui e delle famiglie".

"Il Buono che meriti è un contributo al reddito unico in Italia. Con questi voucher si sostengono sia i dipendenti e sia la rete commerciale toscana - commenta il direttore Marinoni - ed è proprio questa la strada da perseguire, stringere alleanze che tutelino le imprese e l’occupazione. Così si costruisce benessere per tutti". L’iniziativa straordinaria, infatti, nata nel 2021 come contributo di solidarietà per recuperare le perdite salariali dei lavoratori rimasti in cassa integrazione a causa dell’emergenza pandemica, si è aperta anche ad esigenze diverse, includendo via, via nuove priorità di indirizzo quali i figli, lo studio, la salute e, da quest’anno, la mobilità casa-lavoro e le spese veterinarie. A beneficiare del sostegno saranno i lavoratori e le lavoratrici con Isee sino a un massimo di 32mila euro. Info: http:www.ebittosc.it

Rossella Conte