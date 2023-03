Sostegno alle vittime degli incidenti Rinnovato l’accordo con gli psicologi per i familiari e la polizia municipale

Psicologi per sostenere i familiari delle vittime della strada e gli operatori della polizia municipale. È stato firmato il rinnovo anche per il triennio 2023- 2025 della convenzione tra il Comune, con l’assessore Stefano Giorgetti, e l’Ordine degli Psicologi della Toscana, rappresentato dalla presidente Maria Antonietta Gulino, siglata la prima volta nel 2016. Il protocollo prevede interventi di supporto attivati in emergenza e incontri successivi in studio, sia per i parenti delle vittime della strada sia per i vigili urbani che si trovino a gestire situazioni ad alto impatto emotivo derivanti da gravi infortuni o mortalità stradale o altre situazioni critiche. Per gli operatori della Municipale sono previsti anche colloqui di gruppo post evento critico e l’attività di formazione su tematiche specifiche.