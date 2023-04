Sostegno ai negozi: sì alla mozione presentata da Baratti

Approvata, nell’ultimo consiglio comunale, una mozione presentata dal capogruppo Lega Daniele Baratti che prevede l’attuazione di iniziative e misure a sostegno del commercio di vicinato: "La nostra mozione – spiega Baratti – impegna la giunta ad attuare nel 2023 una politica di agevolazioni a sostegno delle attività di vicinato e a sostenere e incentivare l’organizzazione di eventi nelle zone dove sono presenti attività commerciali come, ad esempio, via Puccini. Nel testo dell’atto, tenuto conto che riteniamo le vendite online un’opportunità per il commercio “fisico“ tradizionale, abbiamo chiesto anche di rilanciare dal punto di vista comunicativo la piattaforma Calenzano shopping".

Passano i ciclisti

Deviazioni e divieti

Domani alle 9,30 da via Puccini prenderà il via la 75ª "Coppa dei Lavoratori", gara ciclistica per la categoria Allievi. Durante il passaggio della corsa sono previste limitazioni al traffico, per il tempo strettamente necessario. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 8 alle 12, in via Garibaldi, via Puccini fronte Casa del popolo e da intersezione via Giusti all’arrivo, via Barberinese e, dalle 9,30 alle 12, in via degli Ulivi, via 8 marzo, via del Colle e su un lato di piazza della Resistenza.