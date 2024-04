Sostanze chimiche Pfas presenti nelle acque: "La Regione chiarisca"

Cinquanta associazioni e comitati chiedono chiarimenti in una lettera alla Regione sulla presenza di sostanze chimiche Pfas nelle acque in base a un rapporto di Greenpeace. "Siamo inquietati e sorpresi in quanto, a dieci giorni di distanza dall’uscita del report di Greenpeace sulla presenza di Pfas nelle acque superficiali, in cui scaricano i reflui depurati dei distretti conciari, della carta, del tessile, come pure l’area interessata dalle attività florovivaistiche fra Pistoia e Prato, l’amministrazione regionale toscana si nasconde in un silenzio sconcertante", si legge nel testo che definisce la "situazione imbarazzante e preoccupante alla luce anche di quanto emerso da un’inchiesta giornalistica della Rai in ‘Presa Diretta’". Infatti, sostengono le 50 associazioni, "mentre nella nostra regione e soprattutto nelle comunità direttamente interessate dall’uso di questi prodotti nei processi industriali e produttivi, si discute e ci si interroga; persino alcuni consigli comunali hanno iniziato a produrre odg in cui si richiede, agli organi competenti e ai gestori dei servizi idrici e di depurazione industriale, di produrre dati in grado di confermare o smentire quanto è stato documentato dalle analisi di Greenpeace. "Riteniamo che dopo lo scandalo Keu, non si possa dormire sugli allori - proseguono -. Siamo convinti che chi vive in Toscana vuol capire se ci troviamo o no dentro a una nuova emergenza ambientale e sanitaria, siamo coscienti che non sarà possibile risolvere il problema senza mettere fuori legge la produzione e l’uso di questi composti chimici non degradabili". Tra i primi firmatari del documento, il Forum Toscano Movimenti per l’Acqua Forum Ambientalista toscano, Associazione per i Diritti dei Cittadini, Associazione BioDistretto del Montalbano, Acqua bene Comune Pistoia Valdinievole, Alleanza per i beni comuni Pistoia e altre decine di sigle.