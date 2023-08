Sosta, divieti ’revocati’ fino al 27 agosto a Calenzano: agevolazioni per vacanzieri

Pulizia strade senza sanzioni anche sul territorio calenzanese per agevolare chi, in vacanza, non potrà spostare l’auto nei turni ed orari stabiliti. Fino al 27 agosto compreso saranno sospesi i divieti di sosta per spazzamento strade e parcheggi, che sarà comunque effettuata nei giorni previsti: l’invito è di spostare i veicoli, quando possibile, in modo da agevolare il lavoro degli operatori e dei mezzi per lo spazzamento. Il Comune ricorda che per la sosta è disponibile anche l’area pubblica davanti al centro commerciale Il Parco.