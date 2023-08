Sospetto ladro riconosciuto dal berretto, cinque denunciati a Firenze

Firenze, 7 agosto 2023 - Il furto a una donna, derubata domenica sera della borsa in un locale sui lungarni di Firenze, ha permesso alla polizia di rintracciare e denunciare una 'batteria' di giovani sudamericani indicati da più testimoni come stranamente essersi aggirati fra i tavoli. Agenti delle Volanti hanno individuato in viale Amendola un'auto con cinque peruviani. Uno di questi, minore, era distinguibile per un vistoso cappellino di marca e così lo hanno individuato bene. Ma c'era anche una ragazza, 19enne, tra i sospetti. Dai controlli alla sua borsetta è saltato fuori il telefonino della derubata, mentre una poliziotta ha scoperto che parte del bottino del colpo, ovvero 60 euro in banconote, era nascosto nel reggiseno della giovane.

Nello sportello, accanto all'autista, era stato invece infilato il portafogli - con tanto di documenti - preso dalla borsa rubata. Quindi la borsa era in fondo al sedile dell'auto. I denunciati per furto aggravato in concorso sono di età compresa tra i 16 e i 30 anni, tutti peruviani e sottoposti a fermo per identificazione poi denunciati. Ma il conducente del mezzo, 29 anni e la ragazza di 19 anni, sono stati arrestati poiché sorpresi entrambi con la refurtiva dal locale dei lungarni. Inoltre la polizia ha trovato nel bagagliaio una borsa schermata (la cui funzione è notoriamente di eludere i sistemi antitaccheggio nei negozi), diversi capi d'abbigliamento verosimilmente provento di furto e un barattolo con dentro circa 30 grammi di marijuana. Per la droga il 29enne è stato pure denunciato per ricettazione e illecita detenzione di stupefacenti.