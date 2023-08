Sos sicurezza, la città s’interroga Gli ultimi ‘fattacci’ rilanciano l’allarme

A Scandicci è emergenza sicurezza? Settimane difficili per la città, in molti sono a chiedersi cosa stia accadendo. L’ultimo episodio è dell’altra notte: una persona fuori di sé, armata con una catena d’acciaio, ha seminato il panico al capolinea di villa Costanza. Prima ha infranto i finestrini del tram, poi l’uomo si è sfogato su una vettura in sosta, con una donna a bordo pietrificata dal terrore. E’ scappato davanti ai carabinieri che cercavano di bloccarlo. Ma è solo l’ultimo episodio nel giro di pochi giorni. Gli stessi conduttori del tram, sanno che Villa Costanza è una zona difficile. Così come è difficile piazza della Resistenza, dove l’altro giorno un gruppo di balordi ha cominciato a lanciare oggetti contro i carabinieri che stavano controllando due di loro. Piazza Resistenza dovrebbe essere il cuore della città. Ma dalla sua inaugurazione, il taglio del nastro risale al 2014 e fu il sindaco precedente, Simone Gheri, a raggiungere questo obiettivo, l’area non è stata completata. Un disordine urbanistico che contribuisce a dare il senso di periferia abbandonata, nonostante arrivi di pregio come il quartier generale del Gruppo Kering proprio accanto ai terreni incolti e di fronte al comune. Il tram scarica balordi nel centro città. Spacciatori di eroina, fumo, minorenni in gruppi scalmanati che arrivano, si picchiano, terrorizzano i negozianti. Ora entro l’anno il Comune dovrebbe concludere l’iter per il completamento del centro, ma i problemi di ordine pubblico restano. E restano le occupazioni abusive. Come nell’area dell’ex Margheri, dove dovrebbe nascere la Rsa da 300 posti, la casupola del guardiano è stata occupata.

Ed è stato occupato l’ex liceo Alberti, svuotato periodicamente dai militari della compagnia di Scandicci, ma puntualmente di nuovo pieno. La città fa i conti con una fase di crescita, e il tema della sicurezza sarà al centro della prossima campagna elettorale e dello scontro tra centrosinistra e centrodestra. Non bastano solo i controlli di carabinieri e municipale, occorre un intervento strutturale e un’analisi sulle problematiche delle varie zone della città.

Fabrizio Morviducci