Sos sicurezza, famiglie sotto choc "Poteva essere una tragedia e l’abbiamo saputo dalla nostra chat"

di Gabriele Manfrin

Incredulità, preoccupazione per la sicurezza dei figli e l’amaro in bocca per la mancanza di una comunicazione ufficiale; sono queste le opinioni dei genitori degli alunni della primaria ’Vittorio Veneto’, dopo la caduta di un albero nel cortile interno della scuola martedì. L’arbusto è crollato nel giardino poco dopo la ricreazione ed ha frantumato un tavolo in legno dove i bambini di solito si siedono.

"Io l’ho saputo pochi minuti fa da un messaggio Whatsapp - spiega Massimiliano Di Renanzio, in attesa del figlioletto di seconda – Mi aspettavo che dalla scuola ci dicessero qualcosa. Abbiamo visto che l’interclasse si è interessata alla questione, vedremo come andrà. Spero solo che la mancanza di comunicazione derivi da un disguido" conclude incredulo.

"Mi auguro che, d’ora in avanti, gli alberi sotto ai quali giocano i nostri bambini saranno controllati per bene – aggiunge Clementina Masieri, nonna che aspetta il nipotino all’uscita – E’ andata davvero bene, spero che sia stato il vento o un momento di pioggia forte. L’importante è che non ci fossero i ragazzini in cortile, per pochissimo è stata evitata una vera tragedia"

"Ieri sera prima di andare a dormire è arrivato questo messaggio che avvisava del crollo, ero incredulo – rilancia Andrea Frua De Angeli, padre di due bambini che frequentano la scuola – le fotografie le ha mandate il rappresentante di classe e non il preside. Tra i genitori c’è molta preoccupazione oggi potevamo essere qui a parlare di altro", conclude.

"E’ un fatto grave che tira in ballo la sicurezza dei nostri figli – spiegano due mamme, che hanno preferito l’anonimato – vedere la foto dell’albero crollato è stato davvero spiazzante. Il tema della sicurezza nelle scuole è un tema caldo, è quindi ovvio che la caduta dell’albero ci abbia toccato. Sembra che sia successo alle 14.30, quando i bambini potevano essere in giardino, vogliamo capire se siano stati fatti i controlli, e poi capire come siano stati fatti. A vedere il tavolino distrutto dall’albero si capisce come le probabilità di sopravvivere per un bambino erano scarse. Poteva finire male, è andata bene"

Sul punto si è espresso anche il rappresentante d’istituto Lorenzo Negrotto. "Non siamo tranquilli. Servirebbe un presidio diretto, fisso – continua – I controlli non devono essere fatti da ditte esterne. Gia a fine del 2022 nel cortile era caduto un ramo. L’ultimo sopralluogo nel cortile è stato fatto i primi di febbraio, nemmeno un mese fa. Gestire la manutenzione non è facile, manca il personale, la scuola può fare poco. Il preside ha fatto una circolare all’ora di pranzo, un po’ tardi".