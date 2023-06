Sos Ponte a Niccheri "Ospedale a pezzi E ora anche i vandali"

All’ennesimo episodio di vandalismo e furto nel parcheggio dell’ospedale di Ponte a Niccheri, il coordinatore della Fp Cgil Simone Baldacci chiede all’Asl Toscana centro chiede l’immediata attivazione delle telecamere presenti nel presidio e sta valutando la possibilità di supportare i lavoratori che hanno subito danni all’auto in una causa di risarcimento nei confronti dell’azienda. Chiede inoltre l’apertura di un tavolo specifico al fine di promuovere politiche a supporto di una mobilità sostenibile e per sbloccare i lavori, ad oggi sospesi, per il rifacimento di parte del parcheggio.

"Non bastavano i disagi causati dalla prolungata chiusura di parte del parcheggio dell’ospedale di Ponte a Niccheri, con un drastico taglio di 180 posti auto, per lavori ormai inspiegabilmente fermi da settimane – spiega Baldacci – Ora ci si mettono anche i vandali a rendere difficile la vita ai lavoratori e ai cittadini. Nel giro di due mesi salgono a sei le auto danneggiate".

La Cgil chiede il motivo per cui l’azienda non abbia ancora attivato le telecamere, già pronte all’utilizzo da tre anni, "per imprecisati impedimenti burocratici". Crescono rabbia e frustrazione dei lavoratori, "già messi a dura prova dai tagli al personale operati da Regione e Asl – attacca Baldacci – che costringono a continui rientri in orario aggiuntivo per fare funzionare i servizi della degenza, in reparti dove il degrado la fa da padrone ormai da anni".

Anche le degenze "a causa dei tagli alla spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria vivono in condizioni drammatiche per gli utenti ricoverati e i lavoratori, reparti in cui manca l’acqua calda, l’impianto idraulico, vetusto e arrugginito, è costantemente monitorato a causa dell’elevato rischio di presenza di legionella, le stanze hanno 4 pazienti ciascuna, quando la norma ne prevederebbe solo due, costretti a vivere in condizioni di perenne promiscuità senza il rispetto minimo del pudore e della privacy, con un solo servizio igienico per 24 posti letto, senza nessuna distinzione di genere".

"Una situazione drammatica che peggiora di giorno in giorno – conclude Baldacci – Gli uffici tecnici, che in questi anni hanno fatto miracoli per mantenere un minimo di decenza degli ambienti, con gli ultimi tagli operati alle spese di manutenzione si trovano con le mani legate".

"Le condizioni di lavoro addirittura peggiori rispetto al periodo dell’emergenza pandemica, ora ci troviamo con reparti sempre stracolmi di pazienti anziani con patologie cronico degenerative, mentre i numeri del personale sono insufficienti, ma questo a nessuno importa più".