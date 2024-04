Sos casa, l’accelerata di Funaro: "Oltre cento milioni dal Comune. Realizzeremo tremila alloggi"

Un piano casa che punti a ristrutturare 300 abitazioni popolari ogni anno (1.500 in tutto) e a realizzare e rendere accessibili 1.600 alloggi a canone calmierato per la fascia media, con un affitto più basso fino al 30% rispetto ai canoni di mercato. Sara Funaro, candidata sindaca del Pd per la città di Firenze, parte dai suoi temi forti (non a caso è assessora uscente al welfare) per la prima tappa di una serie di incontri settimanali durante i quali verrà illustrato il programma elettorale.

"Per affrontare il problema abitativo abbiamo messo a punto un piano ambizioso che abbiamo chiamato ‘Una casa per tutti: il diritto di vivere Firenze’ – ha detto ieri presentandone i contenuti all’Osteria Social Club delle Piagge -. L’aumento medio del costo degli affitti, di circa il 30% nelle grandi città, rischia di escludere i cittadini a reddito basso e medio. Gli stipendi non sono cresciuti di pari passo e questo rende l’abitazione sempre meno accessibile per studenti, lavoratori, famiglie. Ecco perché un piano casa a guida pubblica è necessario".

Il progetto prevede l’impegno dell’amministrazione, in stretta collaborazione con fondazioni bancarie, istituti nazionali e internazionali, terzo settore e social housing. "Il Comune contribuirà con oltre 115 milioni di euro – ha detto Funaro - garantendo risorse proprie e lavorando per l’accesso a progetti nazionali ed europei. Inoltre potenzieremo il contributo affitto, fino a 3,5 milioni per dare risposte a 2.500 famiglie l’anno".

Nel dettaglio il piano prevede 400 appartamenti a canone calmierato per 20 anni grazie a convenzioni urbanistiche per le trasformazioni private e altri 175 alloggi realizzati dal Comune investendo 30 milioni di euro su immobili pubblici del centro storico, sempre a canone calmierato (50 in Santa Maria Novella, 30 a Sant’Agnese, 50 a San Giovanni di Dio, 20 a San Salvi, 10 a Palazzo Rinuccini e 15 alle Leopoldine in piazza Tasso).

Inoltre mille nuovi appartamenti sono stati ipotizzati attraverso grandi interventi pubblico-privato, in cui il Comune investirà risorse proprie con un contributo fino a 50 milioni di euro. Di questi 600 saranno realizzati attraverso interventi pubblico-privato su patrimonio proveniente dai fallimenti immobiliari da riconvertire, l’acquisto e la trasformazione di immobili e la realizzazione di nuovi interventi di edilizia sociale.

Altri 400 alloggi nasceranno ai Lupi di Toscana, insieme a un edificio di student housing con 114 posti letto. Funaro ha annunciato poi un piano sistematico da 35 milioni di euro in 5 anni per ristrutturare e assegnare 300 case popolari all’anno (dopo le 500 sistemate con un intervento straordinario questo anno). "Gli interventi – ha spiegato - saranno progettati con concorsi internazionali di progettazione, realizzati secondo criteri green e con percorsi di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza".