Sos baby gang a Rifredi Giro di vite del Comune "Controlli già potenziati E presto altre telecamere"

di Emanuele Baldi

Le bravate, si sa, nell’adolescenza – specie con l’effetto moltiplicatore del gruppo – spesso diventano una sorta di pane quotidiano dei ragazzini che fremono per giocare ai grandi. Ma a Firenze, da un pezzo, non parliamo più di schiamazzi notturni, di campanelli suonati a ignari residenti con fuga a seguire o di pallonate sulle finestre. Abitudini che, pur se ovviamente da sempre condannare, rientrano in una fase di crescita turbolenta che osiamo definire ’normale’.

Ma le gesta di succitti scapestrati sembrano oggi ingenui giochi di ’pischelli’ se paragonati alle gesta brutali che si stanno diffondendo da mesi a macchia di leopardo in ogni angolo della città, dai quartieri più signorili come il Campo di Marte o le Cure a quelli storicamente più complessi come l’Isolotto. Picchiare in gruppo un ragazzo disabile, estorcere soldi ai bambini, sfasciare i giochi, addirittura rapinare coetanei non sono bravate bensì veri e propri atti criminali che innalzano drammaticamente l’asticella dell’emergenza. In queste settimane il focolaio più preoccupante sembra essere Rifredi, teatro di un furto massiccio negli spogliatoi della locale squadra di calcio, dell’aggressione a un ragazzo autistico e di una serie di rapine notturne.

Palazzo Vecchio si è mosso subito non appena l’emergenza ha preso corpo. "Già il giorno in cui si ebbe notizia della violenza nel confronto del ragazzo ci siamo attivati per prendere le contromisure che già da giorni abbiamo messo in campo" spiega l’assessore alla sicurezza Benedetta Albanese che ’geolocalizza’ l’emergenza sociale in atto, oltre che nel cuore di Rifredi, anche lungo l’itinerario della tramvia che collega il centro a Careggi ("Stiamo monitorando con personale tutta l’area del percorso del tram in particolari fasce orarie che consideriamo più a rischio") e nelle zone limitrofe ("Abbiamo esteso i controlli lungo l’asse di via della Panche e fino a via Caccini per tenere d’occhio anche i luoghi di aggregazione dei giovani").

"Siamo costantemente in contatto con le scuole del territorio per tarare al meglio i servizi contro il bullissimo – insiste ancora Albanese – In più c’è un confronto continuo con gli operatori di strada e abbiamo potenziato i controlli in zona, non appena è scattata l’emergenza, con servizi mirati di personale della polizia municipale sia in borghese che in divisa. In più Palazzo Vecchio, in attesa del prossimo Cosp, il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, sta valutando l’ipotesi di potenziare la videosorveglianza.

"Ci stiamo attivando per mettere nuove telecamere nella zona estendendo i controlli da via Alderotti, diciamo vicino all’ex Meccanotessile fino all’area di via delle Panche". Insomma il Comune, asicura Albanese, è in campo fin dal primo giorno per "riportare tranquillità alle famiglie che hanno figli in giro nel quartiere e giustamente manifestano preoccupazione per questi episodi che si stanno verificando".