Sorpreso mentre ruba su un'auto ma il proprietario non sporge denuncia: rilasciato

Firenze, 27 aprile 2023 – Sorpreso mentre rovistava all'interno di un'auto in sosta ma il proprietario ha deciso di non denunciare ed è quindi stato rilasciato. Protagonista un tunisino di 33 anni, conosciuto alle forze dell'ordine proprio per aver commesso altri furti sulle auto. Secondo quanto ricostruito, nella serata di ieri i carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella, impegnati nei mirati servizi di repressione dei furti su auto disposti a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, nei pressi della Leopolda, per la precisione in via Michelucci, hanno sorpreso un uomo all’interno di un’auto parcheggiata, mentre stava frugando all'interno in cerca di qualcosa da rubare. Accortosi della presenza di militari, l’uomo si è liberato di una manciata di monete che aveva in mano gettandole all'interno, all’interno. I militari lo hanno quindi immediatamente immobilizzato e perquisito.

L'uomo è risultato essere un 33enne tunisino, viso noto alle forze dell'ordine proprio perché più volte è stato responsabile di furti sulle auto in sosta, spaccio e di altri reati contro il patrimonio. I militari, una volta identificato e bloccato, hanno contattato il proprietario dell’auto invitandolo a raggiungere il posto. Una volta sopraggiunto e venuto a conoscenza di quanto fosse avvenuto, ha detto ai carabinieri di non voler sporgere querela. Con una conseguenza: terminata la verbalizzazione dell’accaduto, il 33enne tunisino è stato lasciato in libertà, non essendo possibile perseguire il reato in assenza di querela.

Proprio ieri, dopo le prime due settimane di sperimentazione, l'Associazione Leopolda Viva onlus ha deciso di rinnovare per altri 15 giorni il contratto di collaborazione con le guardie giurate ingaggiate come deterrente ai raid alle auto in sosta e ai furti in appartamento. "Siamo soddisfatti del lavoro svolto durante questa prima fase dall'impresa di vigilanza, la cui attività di sorveglianza e di segnalazione ha fatto sì che nelle ore notturne siano sensibilmente diminuiti gli episodi di rottura dei finestrini delle auto parcheggiate e che non si sia verificato alcun tentativo di introduzione negli edifici condominiali e nei garage privati”. Con questo post l'avvocato Giovanni Matino, presidente dell'associazione Leopolda Viva che raccoglie residenti dell'omonimo quartiere, a due passi da Porta al Prato, annuncia il rinnovo della collaborazione. “L'Associazione - riprende Matino - ha pertanto deciso di proseguire per ulteriori 15 giorni, auspicando che in questo periodo da un lato venga potenziata l'attività di controllo e di presidio svolta dalle forze dell'ordine - come già sollecitato nei giorni scorsi dal sindaco - dall'altro che i condomini interessati, mediante un'azione concordata e coordinata, adottino in tempi rapidi le decisioni opportune al fine di sorvegliare nella maniera più adeguata l'intera area”.