Sorpresi due pusher Droga e mezzi rubati

Tre scooter rubati riconsegnati, oltre 930 grammi di droga e 2mila euro sequestrati, un arrestato e un denunciato per spaccio dalla Municipale con il Commissariato di San Giovanni della Polizia. Domenica, agenti dell’Antidegrado in borghese nei pressi di un immobile a Sorgane, luogo di spaccio. Escono in due, li fermano. Giovani stranieri, senza documenti: "Dormiamo in una cantina dell’immobile". Gli agenti entrano: trovati 5 frammenti di hashish (11 grammi) e i soldi. E tre chiavi di scooter. Gli agenti li trovano; nel sottosella di uno 9 panetti di hashish (920 grammi), un involucro con 2,6 di coca, bilancino, 2 carte di identità di nati in Belgio con le foto dei due fermati.