Sorpasso del Figline. Diarra stende il San Donato

FIGLINE

3

SAN DONATO TAVARNELLE

2

FIGLINE 1965: Conti, Dema, Simonti, Diarra (71’ Fiore), Sabatini, Ficini, Zellini (74’ Banchelli), Sesti (74’ Cavaciocchi), Bruni (60’ Saccardi), Torrini, Zhupa (82’ Malpaganti). All.: Tronconi.

SAN DONATO TAVARNELLE: Manzari, Sichi, Nobile, Videtta, Calamai, Frosali (46’ Chiti), Barazzetta (69’ Bellini), Marianelli, Neri (74’ Bocci), Petronelli (46’ Forconi), Di Blasio (61’ Oitana). All.: Collacchioni.

Arbitro: Costa di Busto Arsizio.

Marcatori: 1’ Diarra, 20’ Zhupa, 34’ Bruni, 73’ rig. Neri, 93’ Oitana.

Note: ammoniti: Videtta, Frosali, Diarra, Nobile. Espulso al 28’ Videtta per doppia ammonizione.

FIGLINE – Con una prestazione eccellente il Figline torna alla vittoria, a spese di un San Donato diverso, da quello visto contro il Seravezza. Il successo dei padroni di casa è stato frutto di bel gioco e determinazione. Tre punti utili a classifica e morale in vista della sfida con la capolista Pianese. Contro un Figline cinico la squadra di Collacchioni non è entrata in partita. In uno in meno per gran parte della gara, solo nel finale i gialloblù ospiti hanno arrecato qualche problema al Figline. Al pronti e via, (1’) Simonti crossa al centro per Diarra che con precisione fulmina Manzari. Sbloccata la gara, i gialloblù di casa attaccano a ritmi elevati Al 5’ assist di Torrini per Zhupa la cui conclusione sorvola la traversa. Al 16’ la fiondata di Bruni da 20 metri viene deviata da Manzari. Al 20’ il raddoppio: Zellini crossa per Zhupa che fulmina Manzari. Senza più Videtta che rimedia in cinque minuti due gialli, il San Donato è in bambola. Al 34’ Diarra da dentro l’area dribbla due avversari, assist per Bruni che non sbaglia. Nella ripresa dopo un paio di conclusioni non perfette di Zellini (51’) e Diarra (54’), per un fallo di Ficini su Neri, quest’ultimo dal dischetto accorcia le distanze. Il San Donato raddoppia solo al 93’ con Oitana.

Giovanni Puleri