Sorgane si rivolta al trasferimento "Siamo la pattumiera della città?"

"Siamo stanchi. Tutte le volte che c’è un problema lo spediscono qui. Ci sentiamo cittadini di serie b". Sembrano parlare con una voce sola gli abitanti di Sorgane, dopo aver saputo che in seguito allo sgombero dell’ex hotel Astor, gli occupanti sono arrivati alla Foresteria Pertini. La paura per l’aumento del degrado, i timori per la sicurezza dei figli, ma anche la sensazione di essere "la pattumiera del Quartiere 3", sono solo alcune delle opinioni dei cittadini incontrati. Del resto, quella di Sorgane, è una zona che i problemi dell’accoglienza li conosce bene. La foresteria, infatti, d’inverno mette a disposizione posti letto per i senza fissa dimora che, di conseguenza, stazionano nel quartiere. I residenti descrivono una situazione complicata; al circolo ci spiegano come lo spaccio e il degrado siano un problema. Gli sguardi sono quasi rassegnati. L’arrivo degli occupanti dell’hotel, da dove la piccola Kata è scomparsa, è visto come l’ennesima mancanza di attenzione verso il proprio quartiere: "Alla fine è sparita una bambina, non è una cosa da poco – spiega una giovane madre –. C’è la paura che si creino dinamiche simili anche qua. Non sappiamo che gente sarà" conclude. "Che la popolazione non sappia mai niente di quello che le succede sotto casa è un problema enorme – si aggiunge al coro una residente –. Nessuno ci ha chiesto niente". Una delle paure degli abitanti è che l’arrivo possa portare un aumento dei reati e del degrado nella zona: "Qua ci sono tanti anziani che vivono da soli, non ci sentiamo molto sicuri. D’estate dobbiamo tenere le finestre chiuse, abbiamo paura per i furti". "L’ho saputo stamani, vivo qui da più di 60 anni – dice una residente – Alla Pertini la situazione è già critica. Sporcizia, senzatetto che dormono in spazi privati, feci e sporco. Ci manca solo che ricominci il giro dello spaccio, e che aumentino i furti" Gabriele Manfrin