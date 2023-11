Sorgane Cambio volto del rione. Sei milioni per riqualificare la zona

L’idea di contribuire a cambiare il volto di Sorgane, piace ai cittadini: in tanti stanno aderendo al percorso partecipativo per decidere il futuro della frazione, che può contare su un maxi investimento da 6 milioni di euro da parte del fondo europeo per lo sviluppo regionale Fest più una compartecipazione del Comune di Bagno a Ripoli di 1,2 milioni.

Questi fondi saranno destinati a ridisegnare il quartiere condiviso per metà col territorio comunale fiorentino. Se si aggiungono anche i 3 milioni tra Pnrr e soldi ripolesi per la realizzazione degli 11 ettari di parco urbano che unirà con una striscia verde lo stesso quartiere al cuore di Bagno a Ripoli, allora la zona può davvero parlare di rivoluzione alla quale i cittadini sono chiamati attivamente a partecipare come protagonisti.

Il percorso partecipativo, coordinato dall’agenzia Sociolab, ha già visto il coinvolgimento di oltre 400 persone. In tanti hanno raccontato storie e aneddoti di vita, tutti arrivati da persone che vivono o lavorano qui da tempo.

Sono stati circa 330 i "post di idee" che l’agenzia specializzata in partecipazione e ricerca sociale ha riunito in una mappa interattiva di contributi per disegnare insieme la Sorgane del futuro. Successo anche per il "Museo degli abitanti", con un tendone allestito ai giardini di via De Gasperi al quale si sono affacciati cittadini, ma anche rappresentanti delle associazioni ambientaliste e culturali, del settore socio-sanitario, delle categorie economiche.

Un gruppo di persone è stato anche formato per diventare "Attivatori di comunità", quindi diventare a loro volta promotori attivi di partecipazione.

Domattina il tendone di Rigenera Sorgane si trasferirà ai giardini ai Ponti, nel cuore di Bagno a Ripoli, in occasione di PrimOlio, la rassegna dell’extravergine locale in programma questo fine settimana. Sarà un modo per incontrare altre persone e allargare la discussione e le proposte per un futuro di Sorgane , di conseguenza, di tuti i territori limitrofi.