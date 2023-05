Sorgane Arriva il fondo europeo Pronti 50 mila euro per la rigenerazione

Il Fondo sociale europeo investe su Sorgane: con 50 mila euro dedicati al percorso partecipativo di progettazione, dà di fatto il via alla "rigenerazione urbana" che cambierà il volto al quartiere. Tra i 19 Comuni della Toscana che usufruiranno degli 80 milioni della programmazione 2021-2027 Fser impiegati su 13 "Strategie territoriali" per incentivare lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile, infatti c’è anche Bagno a Ripoli.

Alla frazione, divisa a metà con Firenze, sono stati dedicati ben 6 milioni di euro. "Il quartiere nato negli anni ‘50 con gli architetti Leonardo Ricci e Leonardo Savioli – ricorda il sindaco Francesco Casini che, con l’assessore Francesco Pignotti, ha partecipato con gli altri sindaci alla presentazione dei progetti in Regione –, oggi ha bisogno di fare un passo in avanti con tantissimo nuovo verde urbano, servizi per la comunità, nuovi spazi pubblici, piste ciclabili e progetti per la mobilità sostenibile. Tra i fondi Fser e i circa 3 milioni del Pnrr e dei fondi Comunali per il parco urbano che unirà Sorgane al cuore del capoluogo, per un totale di oltre 9 milioni di euro, il volto della frazione cambierà completamente e da periferia diventerà finalmente un bellissimo quartiere-giardino".

Il Fondo sociale europeo permette di partire subito col percorso di partecipazione: Sorgane sarà ridisegnata con il contributo di idee dei cittadini: i residenti sono chiamati a farne parte dalla fase iniziale fino alla valutazione del progetto stesso.

Il progetto di rigenerazione urbana “Rigenera Sorgane” intende lavorare sul tessuto urbano del quartiere basando la sua azione su tre pilastri strategici: la rigenerazione urbana che vedrà quale oggetto principale gli spazi pubblici e la mobilità sostenibile; i servizi di vicinato e di quartiere; la partecipazione che accompagnerà tutto il progetto sia nella fondamentale fase iniziale di verifica delle necessità dei residenti, sia in quella della valutazione del progetto stesso.

