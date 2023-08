Sor Carletto in riva d’Arno Quei tre anni alla Fiorentina "Antonio, me rubi er core"

di Angelo Giorgetti

Quella giovane, amata e sfortunata Fiorentina aveva perso Roggi per un terribile infortunio e Guerini per un grave incidente, la squadra sbandò sfiorando il fondo della classifica ma poi risalì al nono posto con il romano Carletto sbarcato da Ascoli: "Aò regà, damoce dentro". I giocatori ci dettero dentro eccome. Alla fine di quella stagione disgraziata sarebbe stato dunque il caso aggiungere valore a un gruppo provato nel fisico e negli affetti, ma ai dirigenti viola mancò probabilmente il coraggio di alzare il livello (di sicuro mancarono le disponibilità economiche): nell’estate del 1976 il calciomercato portò Bertarelli, Gola e Zuccheri, che delusero ampiamente. A quei tempi la curva contestava e la stagione cominciò in un clima di sospetto.

Mazzone da parte sua sacramentò in romanesco, dialetto che estraeva nei momenti di maggior arrabbiatura, e responsabilizzò ancora di più Antognoni. Lanciò Mattolini, Tendi e Restelli, dette fiducia ai giovanissimi Di Gennaro e Sacchetti, Bagnato, Marchi, Crepaldi, tutti incastonati in una formazione tipo che fa venire i brividi, perché il sentimento a quei tempi era una cosa seria. Davanti a Mattolini c’erano anche Galdiolo, Pellegrini, Della Martira, Rossinelli, Casarsa, e poi il mitico Antonio, tutti incredibilmente immersi nell’impresa che portò la Fiorentina al terzo posto dopo Juventus e Torino. Staccatissima, ma in Coppa Uefa.

La seconda di Mazzone resta ancora oggi una delle stagioni più memorabili della storia viola, un’impresa low cost che la Fiorentina costruì soprattutto in trasferta, dove segnò la maggior parte delle sue 38 reti. Casarsa aggiunse un suo vezzo personale calciando i rigori da fermo, ma era il capitano che faceva la differenza, splendido e irraggiunbile, mentre Mazzone dalla panchina si struggeva d’amore: "Antonio, me rubi er core".

Carletto indossava quasi sempre un cappotto corto beige e quando entrava nello stadio portava con sé l’energia dell’allenatore emergente (aveva fatto schizzare l’Ascoli dalla serie C alla serie A), con i pochi capelli lunghi e spettinati e la fiducia di chi è salito sull’ascensore del calcio. Carletto lanciò un giovanissimo portiere (Giovanni Galli) e dette fiducia a Sella, ma il doppio impegno nelle coppe rese evidenti le fragilità di un gruppo che era andato oltre le proprie possibiltà. Mazzone fu esonerato dopo 11 partite, la Fiorentina passò nelle mani di Mario Mazzoni e poi di Chiappella. Tempi cupissimi.

Scanziani mise la parola fine a un incubo (viola salvi all’ultima giornata per miglior differenza reti contro Foggia e Genoa), ma non alla grandezza fiorentina di Carletto Mazzone, che si portò dietro un rimpianto a distanza di anni raccontato a Raffaello Paloscia, con molta amarezza: "E’ andata così... L’ambiente fiorentino non ha eguali in Italia, avremmo potuto raggiungere risultati eccezionali. Ma purtroppo io arrivai nel momento sbagliato".

Non è vero, Carletto: per noi resterai sempre un mito.