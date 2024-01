Sopravvissuti alle stragi naziste. La lezione di Mirella alle elementari

Domande su cosa hai provato quando hai perso il tuo babbo oppure come ti sei salvata o perché sono stati uccisi i dodici uomini di Pratale. Sono gli interrogativi che gli alunni della scuola primaria di San Donato in Poggio, classe quinta, hanno rivolta Mirella Lotti, la sopravvissuta alla strage di Pratale del luglio 1944 e che ieri ha incontrato gli alunni e la loro maestra Mimma De Donatis. Mirella Lotti aveva 8 anni, poco meno di quelli che ieri aveva davanti, quando i nazifascisti le uccisero il babbo Giuliano, il nonno Carlo e altri dieci uomini del podere dove abitava. Furono trucidati, fucilati in una radura tra Badia a Passignano e Sambuca. Mirella Lotti ha ricordato l’eccidio, uno dei più efferati crimini di guerra che bagnò con il sangue l’erba di Pratale. Attenti e incuriositi gli studenti hanno posto tanti quesiti, dopo aver ascoltato il doloroso racconto che ha ripercorso ogni momento di quella drammatica pagina della storia e del proprio vissuto che l’ha segnata per tutta la vita. Dal momento in cui i sei soldati nazifascisti, austriaci, polacchi e tedeschi, fecero irruzione nella casa colonica di Pratale dove risiedevano le famiglie dei contadini al momento in cui si esercitavano crudelmente, come fosse un gioco a simulare la fucilazione imponendo alle intere famiglie, donne uomini, anziani, bambini di mettersi tutti in fila davanti a un muro fino alla scelta macabra di togliere loro la vita con una raffica di mitraglia in quello che poi fu chiamato il bosco dell’orrore e alla scoperta dei cadaveri all’alba del giorno dopo mentre le truppe alleate dei Maori liberavano Tavarnelle. "Non sappiamo, cari bambini, ad oggi quale barbarie ha spinto le truppe nazifasciste ad uccidere mio babbo e mio nonno e gli altri contadini – ha detto Mirella commossa - non sappiamo neanche perché la mattina del 23 luglio alle 10 ci ordinarono di sventolare dalla finestra più alta del casolare dove vivevano le famiglie Cresti e Raspollini un lenzuolo bianco rivolto verso la collina di Fabbrica. Non conosciamo neanche il motivo per il quale ci risparmiarono decidendo di separare gli uomini dalle donne e dai bambini. È così che mi sono salvata, quello che so da 80 anni è che non ho potuto vivere da figlia e da nipote, il tempo che passa non guarisce una ferita così grande".