Sopralluogo e prospettive "Corso pedonale a Natale"

L’obiettivo è chiudere i lavori prima di Natale. La consapevolezza è che l’intervento di semipedonalizzazione di via Aleardi va gestito affiancando i commercianti e i residenti in questi mesi di ‘passione’. Il vicesindaco Andrea Giorgi ha effettuato ieri un nuovo sopralluogo sul cantiere che sta andando avanti e in questi giorni ha avuto un nuovo scatto in avanti. I lavori sono in pieno svolgimento, e ovviamente non mancano le chiusure che creano qualche disagio a chi vive e lavora nella zona. "Il sopralluogo – ha detto Andrea Giorgi – aveva lo scopo di verificare il progresso degli allacciamenti dei sottoservizi che sono in corso in questo momento.

Per questo è stato istituito il divieto di transito all’incrocio tra le vie Alfieri, De Amicis, Manzoni e piazza Repubblica che durerà fino al prossimo 31 marzo". I percorsi alternativi a via Alfieri seguono le direttrici parallele via Monti e via Giusti. Ma quali saranno i prossimi passi? "In questi giorni – ha aggiunto il vicesindaco – sono arrivate anche le nuove pavimentazioni. La posa comincerà dai primi giorni di aprile. E da questa data ci sarà la fase più delicata, perché l’intervento sarà proprio in via Aleardi davanti al centro commerciale. Chiediamo ai residenti di sopportare il disagio: sarà il cuore dell’intervento. L’obiettivo è inaugurare il nuovo corso pedonale entro Natale. Per questo continueremo a incontrare le associazioni di categoria". Il progetto di completamento dell’asse urbano è stato redatto dalla società d’ingegneria Abacus di Perugia, incaricata dal comune a seguito di bando; il costo totale dell’intervento è di 2.041.445,98 euro. Vanno avanti anche gli interventi nel giardino di piazza Repubblica che sarà riqualificato. Il Comune va adesso a rinnovarlo completamente con un grande gioco per bambini over 8, un’area piccoli, la pista per bici. L’obiettivo finale su tutta l’area è quello di migliorare la qualità urbana, rendendo una maggiore continuità dei percorsi esistenti che vanno da piazza della Resistenza e arrivano fino al cuore ottocentesco di Scandicci. In tutto il tratto di asse viario tra le vie De Amicis e Aleardi, a partire da piazza Togliatti fino all’incrocio con via Burchietti, è prevista la riqualificazione degli spazi con una nuova pavimentazione di pregio.