Sopra la Penna. Miracolo di Alba

Oggi saliamo sulle colline della Garfagnana, a Lucignana, un borgo di 180 anime dove la poetessa Alba Donati, spinta dalla sua "magnifica pazzia", sceglie di aprire la Libreria Sopra la Penna, che inaugura il 7 dicembre del 2019, poco prima che il Covid invadesse il mondo.

Dopo un incendio, che il 31 gennaio 2020 distrugge la libreria, nessuno scoraggiamento: si riparte a ruota con un crowdfunding. Nell’aprile 2022 Alba Donati pubblica con Einaudi “La libreria sulla collina“, che va in classifica per cinque settimane e viene tradotto in dodici lingue. "Quello che mi colpisce" ci racconta Alba "è la reazione emotivamente intensa che vedo scatenarsi all’ingresso nel giardino della libreria. Il passo che si fa per entrare è come se segnasse un confine. Qui si entra nella magia, in un mondo fiabesco, lasciandosi alle spalle la fretta, lo stress. Molti piangono, si commuovono. La libreria più piccola del mondo ha davanti un giardino, che durante le presentazioni si affolla di lettori provenienti da tutta Italia (Posso testimoniarlo di persona, avendo avuto l’onore e il piacere di ricevere da Alba l’invito a presentare un mio romanzo). Un vero miracolo, che ci fa capire quanto sia amata e stimata Alba, e di conseguenza la sua ‘creatura’. "Sono felice" continua Alba "perché sento che le persone si fidano di noi, ascoltano i nostri consigli. Una bella responsabilità. Poi arrivano a sorpresa personaggi come Alberto Manguel, Catherine Dunne, Luciana Littizzetto… tutti a cercare di capire cosa c’è di magico qui".

Rimane indimenticabile la battuta del marito affranto dopo ore di macchina che si butta su una poltrona sotto il susino selvatico e dice: "Non ho capito perché mia moglie ha voluto venire per forza qui quando noi a Milano abitiamo sopra una libreria". Una storia a parte riguarda i volontari. Da due anni sono state selezionate una trentina di richieste di stage (90% donne) per stare in libreria.

"Mi è venuto in mente di creare una chat per mettere in comunicazioni gli stagisti, anche se ovviamente si conoscono solo due persone per volta, perché lo stage è di due settimane/due persone. Ma questa chat è diventata una grande famiglia dove ci si scambiano opinioni e si consigliano libri e film, tanto che abbiamo organizzato un ultimo dell’anno insieme. Ma il massimo è stato quando Glenda mi ha chiesto se poteva sposarsi in libreria e se io potevo officiare. Ovviamente ho accettato, con gioia: è successo il 24 gennaio ed è stato bellissimo, tante lacrime di commozione e felicità". Ma l’avventura – interamente vissuta a fianco del principe azzurro Pierpaolo Orlando - continua: "A febbraio cominceranno il lavori di ristrutturazione della casa di fronte, che sarà libreria e caffetteria, e che in caso di pioggia sarà un bel riparo".