"Sono sei anni che chiediamo più sicurezza"

E’ una lunga – e dura – ‘lettera’ quella che la Rsu Fim Fiom e Uilm della Leonardo scrive all’ex sindaco di Campi, Emiliano Fossi. Documento firmato da Angela, Alessandro, Aitana, Cesare, Mattia, Fabio, Alessandro, Bruno, Marco, Paolo, Gianna e Rita, "dodici lavoratori, amici e colleghi di Susanna così come i 950 lavoratori che rappresentiamo".

Una sorta di botta e risposta a distanza con Fossi dopo la morte di Susanna Celentano, investita da un Tir mentre aspettava l’autobus alla fermata di via Einstein, davanti allo stabilimento. "Da parte nostra – spiegano - non c’è alcuna volontà di fare polemica: siamo solo addolorati, ma anche arrabbiati, e vogliamo solo riportare la storia degli ultimi sei anni, fatti di di denunce per quello che non è stato fatto. Denuncia e non polemica come è stato detto".

La Rsu, poi, ricostruisce quanto, in base a quello che riportano, è successo dal "primo contatto, nel febbraio 2018, in cui ti chiedevamo sicurezza per i lavoratori: illuminazione e installazione di una pensilina alla fermata dell’autobus, un attraversamento pedonale sicuro, il rifacimento del manto stradale e della segnaletica, la rimozione del parcheggio ‘selvaggio’ dei Tir e l’opportunità di creare piste ciclabili e marciapiedi". Richieste ripetute anche negli anni successivi:

"A ottobre del 2021, a fronte delle vostre mancate risposte, vi abbiamo inviato una e-mail dettagliata. L’anno scorso, dopo un’assemblea a cui eri stato invitato, venne rifatto l’asfalto di via Einstein, intervento ormai non più visibile, ma soprattutto privo di tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza di chi si muove a piedi o su due ruote. Inoltre, su richiesta della Leonardo, di fronte allo stabilimento, avete installato un divieto di sosta e di fermata e un cordolo di sicurezza a ridosso della cancellata. Dall’altra parte della strada niente, così come nelle vie attigue".

Infine, un duro "raffronto" con Calenzano: "In via di Pratignone ci sono marciapiedi, piste ciclabili, illuminazione della carreggiata e, in prossimità degli attraversamenti pedonali, un cordolo di separazione fra uno senso di marcia e l’altro e, da poco, anche un autovelox. Appena si entra nel Comune di Campi diventa una jungla".