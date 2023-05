"Sono la nuova vicina.." Truffate due sordomute

"Piacere. Sono la nuova vicina di casa. Volevo presentarmi...". La donna ha suonato al videocitofono di un’abitazione in zona Stadio. A fatica hanno risposto in due. Due anziane di 83 e di 70 anni affette da disabilità: sono sordomute. Hanno fatto salire in casa la sconosciuta. Ed entrare, purtroppo. Convenevoli, le ‘presentazioni’. Poi l’invito ad andare in terrazza, tutte e tre: da lì avrebbe fatto vedere il suo alloggio. Ma qualcuno s’è ‘accodato’ alla porta d’ingresso lasciata incautamente aperta, grazie all’abilità affabulatoria della criminale che ha distratto le due pensionate. E mentre erano affacciate, è entrato un fantasma che ha razzolato i preziosi. L’83enne e la 70enne si sono accorte della sparizione dei gioielli martedì, ma il fatto risale al tardo pomeriggio del 1°maggio. Solo allora hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno cercato di farsi dare indicazioni per tracciare un ‘identikit’ della donna così tanto premurosa ed educata..

g.sp.