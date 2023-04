"Sono costernata, andrò fino in fondo. Ma il personale scarseggia"

"Sono costernata e capisco i sentimenti delle famiglie coinvolte che ho incontrato il giorno stesso. Stiamo ricostruendo nel dettaglio i fatti per valutare eventuali negligenze, ma questa vicenda deve far riflettere sulla mancanza di organico cronica che io stessa denuncio da anni: mette a rischio la sicurezza di tutti". La dirigente scolastica dell’istituto Caponnetto Maria Luisa Rainaldi è dispiaciuta, ma decisa nel voler andare in fondo alla situazione. Ha avviato un procedimento nei confronti dei due custodi in servizio la mattina di lunedì e della docente della classe dei due bambini: "Lei giura di aver segnato l’assenza sul registro elettronico alle 8,40. Effettivamente nella scheda per la mensa delle 9 erano stati trascritti assenti. Ma alla mamma la notifica è arrivata alle 13: ho chiesto al gestore del sistema informatico il tracciamento preciso". Nella Marconi, un plesso enorme con un vasto giardino circondato solo da una recinzione e 250 alunni, "abbiamo solo 5 custodi al lavoro dalle 7,30 alle 19. Due nel turno del mattino. Troppo pochi". Custodi e insegnanti delle altre classi sostengono di non aver sentito l’allarme della porta antipanico aperta dai bimbi: "Si tratta di un cicalino che si interrompe appena richiusa" sottolinea Rainaldi. I bimbi hanno sollevato una rete non incastrata nel terreno, "non sono usciti da alcun buco". I custodi, dice, "sono disperati. Mi hanno chiesto cosa potevano fare di più: non si capacitano di quanto avvenuto. Andremo comunque in fondo alla vicenda, ma c’è bisogno di più personale per le scuole".

Manuela Plastina