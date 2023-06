Sonde a fondo nel parcheggio della stazione

L’area ex ferrovie, nel cuore di Pontassieve, inizia a prendere nuova forma. In vista della riconversione della zona e di quello che - complessivamente - diventerà questo grande spazio, sono iniziati i sondaggi ambientali nel parcheggio adiacente piazza Stazione. Un intervento che è sostanzialmente propedeutico ai futuri interventi che saranno realizzati all’interno dell’area. In questi giorni sono in azione macchine per scavi e carotaggi all’interno del parcheggio accanto a piazza stazione. In particolare sono previsti sette sondaggi a carotaggio continuo in diverse zone del parcheggio. Dopo questa operazione, le indagini continueranno con le analisi chimiche di laboratorio relative ai materiali estratti e poi si procederà con con ulteriori scavi, con un grande escavatore.

L’intervento rappresenta il passaggio fondamentale per la riqualificazione di un’area che in un prossimo futuro nemmeno troppo lontano sarà al centro dello sviluppo della città di domani. Per consentire queste operazioni, fino al 27 giugno alcuni stalli del parcheggio della Stazione saranno vietati alla sosta. L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica, che si trova sul posto e indica i divieti, visto peraltro che si sposteranno con l’avanzare del cantiere.

Leonardo Bartoletti