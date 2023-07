Soluzioni ’sciogli caos’ Viabilità alternativa

Problemi di viabilità? Al via le grandi manovre per risolverli. Settembre sarà il momento chiave per alcuni interventi fondamentali che riguardano il traffico cittadino. Mentre morde il freno lo sfondamento di via Masaccio su via Roma, si punta sul quadrante della zona industriale per migliorare almeno questa mobilità. Nei piani dell’amministrazione comunale c’è la costruzione di una viabilità alternativa per “saltare“ l’intero centro abitato di Scandicci e andare direttamente alle principali direttrici viarie e anche alla zona industriale.

E a settembre ci saranno novità proprio sul fronte della zona industriale, in questo senso i lavori terminati, per via Baccio da Montelupo, all’altezza del ponte all’Indiano, e poi su Scandicci alla rotatoria di via Minevini, non potranno dirsi totalmente efficaci fin quando non sarà aperto un varco con via Pisana per abbattere le code nel nodo di Ponte a Greve.

I lavori vanno avanti; è Firenze a eseguirli, con l’obiettivo di arrivare ai primi di settembre e alleviare in qualche modo i disagi dovute alle deviazioni in loco. In via del Parlamento Europeo, si attende invece la conclusione delle opere di urbanizzazione relative al progetto Yves Saint Laurent.

La riapertura della strada permetterà di sbloccare un nuovo domino sulla via Pisana. Che avrà un bypass, con una via alternativa a quella attuale. Così la vecchia strada potrà finalmente essere sistemata in maniera adeguata.