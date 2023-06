Solo versi contro le bombe Erri De Luca a Fiesole

di Daniela Giovannetti

Lo scoppio delle bombe lascia fori a terra, che una volta riempiti da resine rosse ricordano delle rose appassite sull’asfalto. Le rose raccontate nello spettacolo che andrà in scena domani sera, domenica, al Teatro Romano di Fiesole, sono quelle della guerra di Sarajevo a trenta anni dall’assedio della città. Sul palco come voce narrante lo scrittore Erri de Luca, che dà origini ad un dialogo con Cosimo Damiano Damato, regista e autore dello spettacolo, che ha debuttato con un sold out in apertura dell’Adriatico Mediterraneo Festival di Ancona e che adesso arriva all’Estate Fiesolana.

Un racconto che prende vita attraverso le lettere che de Luca, che all’epoca era autista di camion di convogli umanitari, scambiava con il suo amico fraterno Izet Sarajlic, storico e poeta di Sarajevo scomparso venti anni fa, testimone della tragedia della Bosnia che, più di tutti i poeti del Novecento, è riuscito a raccontare la grande ferita della guerra.

Come già in altre occasioni, Erri de Luca e Cosimo Damiano Damato salgono sul palco per amicizia e ancora una volta iniziano a raccontare la storia e il dramma della guerra. La narrazione parte dal pensiero di Izet Sarajlic che scrive "Chi ha fatto il turno di notte per impedire l’arresto del cuore del mondo? Noi, i poeti".

Prosegue De Luca: "Nell’assedio più lungo del 1900, nella Sarajevo degli anni Novanta, i cittadini andavano alle serate di poesia nel buio di una città senza corrente elettrica. Sperimentavano che in una guerra solo i versi sono capaci di correggere a forza di sillabe miracolose il tempo sincopato dei singhiozzi, il ragtime delle granate, l’occhio di un mirino addosso. I versi portano la responsabilità della parola ammutolita... I poeti facevano il turno di notte in Sarajevo per impedire l’arresto del cuore del mondo".

Un carteggio intenso, commovente, che si fa ancora più emozionante grazie all’ accompagnamento musica l’ensemble Minuscola Orchestra Balcanica di Giovanni Seneca con Anissa Gouizi e Gabriele Pesaresi.