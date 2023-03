Solo la civiltà può ancora portarci in salvo

Cosimo

Ceccuti

Dobbiamo elogiare il senso di responsabilità degli studenti del Michelangiolo e di altri istituti superiori fiorentini che rifiutano di prestarsi all’esasperazione mediatica della vicenda del pestaggio subito da due giovani all’esterno del prestigioso liceo. Episodio di estrema gravità, tale da indignare l’intera comunità e sul quale l’organo competente, ovvero la magistratura, farà piena luce – comprese le radici dei gesti brutali – identificando le singole colpe. Viviamo in un momento difficile, dove per cause molteplici i valori della civile convivenza sono messi ogni giorno in discussione e l’episodio accaduto non fa che confermare il crescente e inquietante ricorso alla violenza a scapito della ragione. Mattarella ha opportunamente ricordato la violenza all’interno della famiglia, nelle case, nelle strade, aggiungiamo pure negli stadi, il bullismo e – non ultima – quella contro le donne.

La via da percorrere, unico vero antidoto, è il ritorno alla civiltà a cominciare dal dialogo, dal libero e pacifico confronto delle idee.

A ragione il sindaco Nardella ha auspicato siano proprio i nostri ragazzi e ragazze, emarginando ogni forma di possibile speculazione, a dare una "lezione" agli adulti, spesso assenti, mostrandosi aperti al dialogo. Magari iniziando da una manifestazione da loro stessi promossa, invocante il diritto a manifestare il proprio pensiero. Sarebbe la sconfitta di tutti, qualunque sia la tendenza politica di ognuno, se ci fossero studenti "costretti"

a cambiare scuola per le minacce di qualche compagno. È auspicabile che gli animi si rasserenino e tacciano gli interessi di parte: i professori

e gli studenti ritrovino

la tranquillità. Primo passo necessario per parlare di civiltà: "La cultura – scrisse

il Presidente Ciampi nell’ultimo messaggio rivolto ai giovani, evocando i suoi anni di studio sotto la dittatura – ci evitò

lo smarrimento,

ci salvò dal conformismo

e dall’acquiescenza, ci fornì strumenti per discernere".