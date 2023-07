Sollicciano, detenuto si uccide "Sesto in un anno, istituto in crisi"

Un nuovo suicidio. L’ennesimo. A dimostrazione dell’attuale condizione in cui vige il carcere di Sollicciano. è questa la denuncia di Antonio Mautone, segretario generale territoriale Uilpa Polizia Penitenziaria di Firenze. "Quello di giovedì sera è il sesto che si registra tra il 2022 e inizio 2023", confessa Mautone. Il detenuto, un 47enne di origini tunisine, si sarebbe impiccato all’interno della sua cella utilizzando un laccio rudimentale.

Gli agenti presenti in sezione, prontamente intervenuti anche con l’ausilio del servizio sanitario dell’istituto, purtroppo non sono riusciti ad evitare che lo stesso portasse a termine il suo intento suicidario.

"L’istituto ormai verte in una situazione indegna per un paese civile - continua il segretario Uilpa -, proprio l’altro giorno abbiamo denunciato la presenza di blatte e persistono ancora condizioni di insalubrità in tutti gli ambienti detentivi e di lavoro e in particolare ove alloggia il personale come le caserme".

La situazione di Sollicciano, tuona Mautone, ha sviluppato anche delle difficoltà logistiche, in quanto "i lavori di ristrutturazione in corso hanno portato le infermerie lontano dalle sezione, fattore che specie in questi casi inficia nelle tempistiche di un intervento celere, che potrebbe anche salvare delle vite". Sono "anni che diciamo questo ma come al solito inascoltati da una direzione poco attenta".

C’è poi la questione della tutela del detenuto. "Già tempo addietro avevamo chiesto che detenuti con particolari problematiche di relazioni interpersonali - svela Mautone - dovessero maggiormente essere seguiti e aiutati nell’esecuzione del loro percorso detentivo", quindi "speriamo che l’evento di ieri indirizzi l’attenzione di tutte le figure preposte a evitare che eventi spiacevoli come questo non si verifichino più".

Pie. Mec