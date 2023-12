Solidarietà, un torneo di padel per sostenere la lotta contro i tumori

Firenze, 14 dicembre 2023 – Due giornate di padel femminile per aiutare la lotta contro i tumori. Sono quelle organizzate il 16 e il 17 dicembre al Real Padel di Lastra a Signa e la rete Pink Padel a sostegno di Lilt Firenze. Il torneo Pink Padel è un evento sportivo a stampo femminile, che ha come scopo il raggiungimento dell’inclusività e del coinvolgimento delle donne nella disciplina del padel. A Firenze la rete inclusiva, che conta già più di duecento partecipanti, è stata fondata dal maestro di padel Paolo Manneschi. “Lo scopo – dice Manneschi - è quello di coinvolgere sempre più donne che si appassionano a questo sport e facilitarne l’incontro, per giocare partite su tutto il territorio di Firenze” ha dichiarato. “È una buona occasione per passare due belle giornate all’insegna dello sport e della solidarietà, augurandoci buon natale ed aiutando concretamente la lotta contro i tumori - ha detto il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano -. Un grande ringraziamento va indirizzato a Manneschi che si è preoccupato dell’organizzazione del torneo e a Francesco Landi, proprietario del centro sportivo, che permetterà lo svolgersi dell’evento” Il torneo si terrà al centro sportivo situato in Viale dello Stadio 2 a Lastra a Signa, e avrà un’impostazione a specchio: almeno due partite saranno garantite a tutte le partecipanti. Sabato 16 Dicembre le gare sono riservate alle principianti, con inizio alle 12.30 e termine delle gare previsto intorno alle 20; domenica 17 Dicembre le gare che inizieranno in mattinata e si protrarranno lungo tutto il pomeriggio, sono invece riservate alle partecipanti di livello avanzato. Per iscriversi al torneo è necessario contattare la segreteria del centro sportivo Real Padel tramite telefono (+39 340 4270205) oppure tramite mail ([email protected]), l’iscrizione ha un costo di 30 euro e parte del ricavato verrà donato alla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori Firenze. Inoltre per l’occasione sarà gentilmente offerto un buffet con panettone e spumante ai partecipanti per festeggiare insieme l’arrivo delle feste natalizie.