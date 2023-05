Solidarietà, gruppo di dieci ragazzi di Vicchio in aiuto alle popolazioni colpite dal maltempo

Domenica un gruppo di dieci giovani di Vicchio è partito per andare in aiuto alle popolazioni colpite dall’ondata di maltempo in Romagna e in particolare nella frazione di Conselice, dove a 10 giorni dall’alluvione ampie zone sono ancora allagate e dove, se alcuni cittadini sono riusciti a liberare le case dal fango, altri ancora non riescono a togliere l’acqua. "I genitori di una nostra amica vivono là – spiega Francesco, uno del gruppo –, esattamente a Conselice, un piccolo comune in provincia di Ravenna. Così vista la necessità alle 7 siamo partiti da Vicchio e alle 10 eravamo a spalare il fango via dalle loro case". Al ritorno, i ragazzi raccontano che l’acqua è arrivata ovunque, non si riesce ad immaginare la cosa senza averla vista con i propri occhi.