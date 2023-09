Solidarietà fra libri, arte e cultura

Caterina

Ceccuti

Non solo solidarietà ma anche storia, arte, cultura nella sua accezione più vasta. L’Associazione Firenze in Armonia coniuga incontri dedicati all’arricchimento dei propri soci ad interventi a favore dei bisognosi del territorio – non solo fiorentino ma nazionale – e delle realtà socioculturali più rilevanti nella nostra città. Sarà così anche sabato 16 settembre, quando il presidente Federico Faldi accoglierà soci ed ospiti nella villa ‘Il tondo dei cipressi’ di Pian dei Giullari, per una giornata speciale dedicata all’esposizione di auto storiche, realizzata grazie alla collaborazione con l’Associazione Auto Storiche di Toscana. Nel pomeriggio si svolgerà la presentazione del libro ‘Illustri fiorentini dimenticati’, di Luca Giannelli, con la partecipazione del Generale di C.A. Pietro Tornabene, ex comandante dell’Istituto Geografico militare di Firenze. "Quella che si aprirà sabato sarà un’annata molto varia - spiega il presidente Faldi - con incontri espressamente culturali (molto richiesti dai soci), ma anche occasioni ludiche tipo tornei di burraco e momenti di intrattenimento musicale. Come da tradizione, ogni occasione di ritrovo sarà buona per raccogliere fondi a favore delle molte cause che sosteniamo, perché Firenze in Armonia deve sempre abbinare crescita culturale per i propri soci e solidarietà verso il prossimo. Tra le iniziative in ponte ci saranno la visita al cenacolo di Via della Scala e quella al Centro Europeo di Toscolano di Mogol; mentre tra i destinatari delle nostre donazioni, un occhio di riguardo lo avrà la ricerca scientifica sulla diagnosi precoce delle malattie rare in Toscana, un tema che riguarda molto da vicino tutti noi e la salute delle future generazioni".