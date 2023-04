Solidarietà e ricerca Cena di gala per raccogliere fondi

La Fondazione Fiorenzo Fratini festeggia i propri 20 anni di attività e di progetti di solidarietà e ricerca con una cena di gala, il prossimo 5 maggio, nel chiostro della basilica di Santa Maria Novella. La Charity Gala, che ha il patrocinio del Comune, servirà a raccogliere fondi per realizzare altri progetti: sono attese circa 400 persone. Il menù sarà curato da quattro chef di fama internazionale Karime Lopez e Takahiko Kondo di Gucci Osteria, Vito Mollica di Chic Nonna e Andrea Mattei di Bistrot Restaurant, mentre il buffet dei dolci sarà preparato dai maestri pasticceri di Vacchetta Pasticceria-Enoteca, Pasticceria Cosi, Nuovo Mondo e Gelateria Vivoli. I fondi raccolti andranno a sostenere progetti e realtà del territorio che si occupano di ricerca e salute, bambini e famiglie che vivono in condizioni di difficoltà, attività per persone con disabilità. Le risorse andranno ad esempio all’associazione Famiglie Lesch-Nyhan (LND) con una donazione finalizzata alla realizzazione di un open day di due giorni, per ospitare le famiglie ed i medici specialisti provenienti da diverse parti del mondo al fine di raccogliere i dati medico-scientifici per far progredire la ricerca sulla Lesch-Nyhan (Lnd), una gravissima e rarissima malattia genetica invalidante per i bambini. E ancora per l’Associazione Sport2build (Zambia) con una donazione finalizzata all’acquisto di un pulmino per il trasporto di bambini affetti da Lnd o con disabilità fisiche dal villaggio di Kasonene, vicino alla Chakwela Makumbi School, fino a Lusaka (capitale dello Zambia) per visite mediche e fisioterapiche.

I fondi andranno anche al Comune per aiutare famiglie e anziani in difficoltà e all’istituto cittadino Piccole Sorelle dei poveri con un sostegno agli anziani ospiti. I progetti saranno anche a favore della Mensa dei poveri di Donoratico e alla Fondazione Tommasino Bacciotti, una delle più attive nel territorio.

Niccolò Gramigni