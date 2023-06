Solidarietà batte guerra Il midollo oltre le bombe "Così ce l’abbiamo fatta"

di Luca Boldrini

La posta in gioco è la vita di un giovane russo malato di leucemia disteso in un letto di ospedale a Mosca. La strategia per vincere richiede di aggirare le enormi difficoltà - per non dire impossibilità - di ottenere in tempi rapidissimi un visto per portare sotto il Cremlino il midollo osseo necessario per il trapianto, unica speranza di salvezza, e lo stesso vale per l’ipotesi di far arrivare in Italia qualcuno dalla Russia per prelevare il dono della vita.

Ad aggiudicarsi la partita è l’esperienza trentennale del Nucleo operativo di protezione civile-Logistica dei trapianti, che ha messo in campo direttamente il suo presidente Massimo Pieraccini. L’associazione fiorentina, dalla sua cabina di regia allo Statuto, ha risolto un problema apparentemente insormontabile, e che richiedeva una decisione da prendere in poche ore, con la soluzione del... campo neutro: trovare un posto dove un russo e un italiano potessero incontrarsi senza problemi. Poco dopo aver avuto la chiamata dall’Ibmdr, il registro italiano dei donatori di midollo osseo, il Nopc di Firenze ha individuato nella Turchia la zona franca dove effettuare la staffetta. E così Pieraccini ha prelevato il midollo dall’unico donatore compatibile trovato, un giovane nel Nord Italia, ha aggirato un ulteriore problema di scioperi che lo ha costretto ad evitare Malpensa, soluzione più logica, per Fiumicino, ben più lontana, è volato a Istanbul e lì ha incontrato Feruza, giovane dottoressa moscovita. A lei ha consegnato la sacca di cellule che rappresentava la speranza di vita per un giovane che oltre alla malattia ha rischiato di dover affrontare la perdita della sua unica chance a causa della maledetta guerra che la Russia ha scatenato in Ucraina.

In questi anni il Nopc di Firenze è stato più forte del Covid, del maltempo, degli scioperi, della ottusa burocrazia aeroportuale, tutti ostacoli complicatissimi per chi deve oltrepassare confini a volte da una parte all’altra del mondo. Stavolta è stato più forte della guerra. "Quando ho incontrato Feruza, la dottoressa russa, quei pochi minuti dello scambio, su un divanetto appartato, mi ha ricordato un po’ l’attività delle spie al tempo della guerra fredda, ma noi eravamo riscaldati dal nobile scopo di salvare una vita- dice Pieraccini - Un bel gesto d’amore che arriva pochi mesi dopo la donazione di un russo per un paziente italiano quasi come volessimo contraccambiare, ma in realtà è stato solo il caso".

"Con una guerra ancora in corso e grandi difficoltà logistiche nell’organizzare gli scambi da e per la Russia, la solidarietà umana vince ancora attraverso il dono della vita - afferma Nicoletta Sacchi, direttrice dell’Ibmdr - Abbiamo ancora una volta dimostrato che la solidarietà non conosce né limiti né confini".