Solenghi, la scintilla di Woody Allen "Che meraviglia la sua comicità"

di Linda Meoni

PESCIA (Pistoia)

Geniale, probabilmente unico per quella sua irresistibile comicità che gli è valsa successi e premi (quattro Oscar, per dire solo del più importante riconoscimento) lungo tutta la sua carriera. Quello per Woody Allen non poteva che essere un amore a prima vista per Tullio Solenghi, che al regista americano ha dedicato uno spettacolo, citando Allen stesso Dio è morto e neanche io mi sento tanto bene. Solenghi fa tappa al Teatro Pacini di Pescia stasera (ore 21) protagonista di una carrellata di suoni, voci, musica, racconto e primi piani a comporre un montaggio divertente e ipnotico.

Perché proprio Woody Allen? "In Allen c’è uno stravolgimento della comicità alla quale ero abituato. Una comicità per me meravigliosa, di tipo realistico, quella dei grandi padri del genere da Totò a Gilberto Govi della mia terra, come anche Sordi. Poi ecco con Allen una scintilla nuova, una comicità folle e surreale. Quel surreale che allo Stabile di Genova avevo scoperto con Ionesco e Campanile lo avevo ritrovato con Allen. Questo mi ha cambiato, mi sono adeguato a questa comicità che più mi si addice".

Chi tra i registi di ieri e di oggi come lui o anche solo vicino? "Allen è un caso a sé. Un regista prevalentemente comico ma che poi è riuscito a fare film che avrebbero potuto essere di Fellini o Bergman. Di solito la comicità non si mescola con i film d’autore, coi film sugli stati d’animo, sulle psicologie. Lui è riuscito in questo. Unico".

Un mix di parole a musica.

"Mi piaceva far conoscere alcuni dei suoi passi che ritengo esilaranti. Il fatto che siamo ancora in tournée dopo due anni significa che il pubblico ha apprezzato. Poi ci sono intervalli musicali, una proposta di brani tra quelli che Allen ha prediletto per i suoi film. Una sorta di affresco dell’America anni ’30-’40".

Che anni sono stati. professionalmente e umanamente, gli anni del Trio?

"Irripetibili. Hanno profondamente connotato ognuno di noi tre, anche quando il Trio si è sciolto. Abbiamo ancora il marchio di fabbrica doc del Trio e ce lo portiamo appresso ovunque andiamo. Anna purtroppo non c’è più ma finché c’è stata aveva nel cuore e nella mente dei telespettatori questa sua particolare specificità. Era speciale, come lo siamo anche noi proprio per quell’alchimia".

Dal 2017 lo show con Lopez che infila un successo dopo l’altro. Com’è ritrovarsi oggi? "È stare in famiglia. Ho un fratello naturale, Claudio, ma dico sempre che ho anche un fratellino aggiunto, Massimo, col quale c’è un’intesa speciale. Tanto che stiamo scrivendo il secondo show".

Un’intesa che vi consente di annullare il lavoro di preparazione dello spettacolo?

"In realtà siamo sempre stati molto scientifici, anche dai tempi del Trio dovevamo dosare il protagonismo di chi era in scena. Se uno era spalla poi diventava leader e viceversa. Eravamo autori di noi stessi e se qualcosa non soddisfaceva tutti lo buttavamo. Una volta in scena interpretavamo in modo naturale. Ma quello che portavamo lo avevamo scritto tra lacrime e sangue".

Oltre al secondo show con Lopez, c’’è altro in cantiere? "Già dall’anno scorso ho riportato in scena Gilberto Govi nella mia Genova. È stato un successo, era il sogno della mia vita. È sempre stato l’iniziatore della specie per noi genovesi. Lo riporterò certamente in tournée".

Come sta la comicità italiana oggi?

"È molto più veloce, subliminale. Sarà perché la rete ci ha abituati a qualcosa di immediato. La comicità di situazione che perseguivamo noi oggi si vede un po’ meno. Ci sono dei bravi comici e cattivi comici come una volta, forse è solo che oggi ci sono molti comici improvvisati. Quando ho iniziato io dovevi fare dei provini, se ti chiamavano miracolosamente in tv allora cominciavi una carriera ma era tutto molto difficile".

Info biglietti: 0572.495161; on line su www.bigliettoveloce.it.