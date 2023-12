’Soledad’. De Giovanni presenta il suo libro al teatro

Un protagonista sicuramente gradito quello in arrivo oggi a Reggello. Questo pomeriggio alle 17,30 al Teatro Excelsior lo scrittore Maurizio de Giovanni presenterà il suo ultimo libro "Soledad", nuovo romanzo della serie del Commissario Ricciardi ambientata a Napoli negli anni ’30. L’autore risponderà alle domande dei lettori e racconterà gli aneddoti più curiosi riguardo al commissario Ricciardi, specialmente riguardo quest’ultima storia che vede il protagonista indagare su un omicidio avvenuto nel periodo natalizio. La presentazione è il frutto della collaborazione tra Mutua Valdarno Fiorentino per la Bcc Valdarno Fiorentino, Sieve Mutua per Bcc Pontassieve e Valdarno Mutua per Bcc Valdarno, nell’ambito del progetto regionale della Federazione Toscana BCC "Una Banca Una Mutua". In programma, oggi, anche attività natalizie per i più piccoli: dalle 9,30 in poi alla biblioteca.