Soldi per tre nuovi dirigenti: "Era meglio destinarli alle opere"

Ogni bilancio porta con sé polemiche e non mancano neanche a Reggello dove i rappresentanti dell’opposizione tuonano contro la giunta e la maggioranza. Oleg Bartolini (Fratelli d’Italia), Veronica Nenci (Lista civica Nenci) e Gabriele Cicogni (Gruppo misto) criticano aspramente il piano triennale giudicandolo "inadeguato e poco lungimirante, oltreché pericoloso per la tenuta dei conti pubblici". Non piace in particolare la volontà di istituire tre nuovi dirigenti. "Ci siamo fortemente opposti a questa scelta, che riteniamo dannosa e insostenibile – dicono i tre consiglieri -. Attualmente i due dipendenti che verranno assunti come dirigenti costano alle casse dell’ente circa 100mila euro annuali; nel 2024 costeranno 200mila euro, oltre al terzo nuovo dirigente che sarà il segretario generale". Una scelta programmatica, criticano, "che porta a un raddoppio di costo e che fino al 2026 farà spendere al nostro Comune dai 300 ai 400 mila euro in più di quanto non ne avremmo spesi in assenza di dirigenti. Quante opere pubbliche avremmo potuto realizzare con quei soldi?". Chiedono anche quali siano i vantaggi per l’organizzazione: "In un anno di discussioni, non lo abbiamo ancora capito, dato il fatto che il nostro Comune ha praticamente, esternalizzato tutti i servizi e i dipendenti sono molto pochi. Ci chiediamo cosa e chi coordineranno i dirigenti se gran parte dei servizi sono affidati a soggetti privati".

Manuela Plastina