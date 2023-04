Soldi al Franchi: il no dell’Europa "Firenze così subisce un danno grave, ingiusto e ingiustificabile"

di Ilaria Ulivelli

Era nell’aria. Ma il sindaco ci aveva sperato fino all’ultimo. E ora alla "profonda delusione" si lega l’ingiustizia patita da Firenze. Perché Nardella aveva allungato al ministro per il Pnrr Fitto tutte le carte – obiezioni tecniche e legali – per salvare i 55 milioni di finanziamento della Ue che lady Pnrr a Bruxelles, Céline Gauer, aveva già messo in discussione un mese fa, il 27 marzo, nella riunione di revisione generale per la comcessione della terza tranche dei 19 miliardi per il piano di ripresa e resilienza.

Poi è arrivato l’aut aut. Venerdì sera i servizi tecnici della Commssione europea, a seguito di un ulteriore approfondimento istruttorio hanno confermato che entrambi i progetti per il restauro dello stadio Franchi di Firenze e per il Bosco dello sport di Venezia non potranno beneficiare del finanziamento europeo nell’ambito dei Piani urbani intergrati delle rispettive città metropolitane. Nonostante che tali piani fossero stati approvati – rispettando tutti i crismi – con un decreto del ministero dell’Interno – di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze – il 22 aprile dello scorso anno.

"A fronte delle osservazioni pervenute a fine marzo – spiega il ministro per Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto – il governo il 4 aprile aveva convocato i sindaci di Firenze e Venezia per acquisire elementi utili per superare le criticità segnalate".

Il comune di Firenze aveva consegnato a Fitto un dossier con centinaia di pagine che dimostrava come il progetto avesse ottenuto oltre 40 autorizzazioni, procedendo negli anni attraverso i vari step. Un papier corredato da pareri legali. Blindato al punto da credere impossibile che potesse succedere quel che poi è avvenuto.

Non è stato sufficiente.

Tutti gli elementi "erano stati trasmessi alla Commissione e oggetto di due ulteriori incontri tecnici", dice Fitto. Poi è arrivato il no definitivo a tagliare le gambe alle speranze.

"Firenze subisce un danno grave, ingiusto e ingiustificabile – si sfoga il sindaco Dario Nardella – Siamo profondamente delusi per questa decisione dell’Unione europea".

Anche perché il no ai 55 milioni si traduce in un dimagrimento complessivo di circa 70 milioni, al lordo della rivalutazione effettuata dallo Stato per l’aumento delle materie prime. Si assottigliano dunque i 200 milioni su cui è stato tarato il progetto definitivo di Arup per il restyling del Franchi "che non è semplicemente uno stadio ma un monumento nazionale vincolato dallo Stato". "Attendiamo di sapere le motivazioni reali – aggiunge Nardella – ma a noi è sempre stata chiara la correttezza del procedimento". Tanto che lo Stato un anno fa aveva attribuito alla Città metropolitana tale finanziamento, nell’ambito dei Piani intergrati: nessuno aveva fatto obiezioni al decreto.

Per i molti politici toscani che si avvelenano, c’è il leader di Italia viva Matteo Renzi che sventola la bandiera della vittoria: per la serie l’avevo detto. "Tutte le persone di buon senso hanno sempre pensato che non si potessero usare i soldi del Pnrr per rifare lo stadio della Fiorentina che devono andare alle case popoari e alle scuole e non per gli stadi di Serie A".

Il parlamentare Pd Federico Gianassi è quello che ci va giù più duro di tutti. Perché se la prende con Bruxelles ma anche con Roma. "L’Unione europea e il governo italiano perdono credibilità", dice.