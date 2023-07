Sogni d'Estate, La Magia è Nelle Tue Mani!

di Sandro Rogari

Credete alla magia di questo sogno; non date retta a chi vi taccia di ingenui. Sono gli sconfitti dalla vita che forse, in cuor loro, non sono mai stati giovani. La forza del futuro e della speranza è nelle vostre mani. Con questi strumenti voi create non solo la vostra vita, ma anche quella del mondo che vi circonda. Il vostro ottimismo è contagioso e sarà decisivo per superare al meglio questo momento oscuro. Poi fra voi ci sono quelli che non hanno ancora deciso. Sapete di avere la vita in mano, ma siete ancora incerti sulla scelta. Per voi la magia di questa estate si riempie di infinite possibilità. Sapete che è il momento della scelta, quella che fa imboccare una strada piuttosto che un’altra. A voi consiglio di rifletterci bene; di andare in vacanza con la mente sgombra. Poi, quando tornate, consultatevi con persone sagge, dentro e fuori della famiglia; scavate a fondo in voi stessi. Poi, quando le idee sono chiarite, andate avanti decisi perché i tanti sogni di questa estate devono divenire uno solo, che vi impegna anima e corpo, per pagare la sua promessa. Infine, ci sono fra voi quanti saranno tentati di vivere la magia di questa estate come una sospensione prolungata da ogni impegno. Non cadete nella trappola. I sogni muoiono all’alba, diceva Indro Montanelli. Per voi l’alba arriva a settembre. Allora dovrete decidere ed impegnarvi perché il vostro sogno, quello che vi appartiene se lo coltivate, continui e riempia la vostra vita.