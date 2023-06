Soggiorni corti Serve una legge dello Stato

Sandro

Rogari

Mi riferisco ai B&B, agli affitti brevi e via discorrendo. Sono una palese distorsione del mercato della casa nella ricorsa al profitto sfrenato, con conseguenze deleterie per la città. Proviamo a mettere in buon ordine questi effetti. Anzitutto, si riflettono negativamente sui residenti. Perché i centri storici vengono svuotati dai cittadini che vivono la città come propria a favore di rumorosi turisti che li invadono snaturandone l’essenza. Una città, a maggior ragione il suo centro storico, deve appartenere in primis ai suoi abitanti. Per i turisti mordi e fuggi ci sono gli alberghi e se non bastano è compito dell’amministrazione fornire nuove licenze, senza tollerare una concorrenza indebita che fa solo danno alla città. Poi il prezzo dei fitti va alle stelle, perché il mercato degli affitti brevi droga il mercato. Per un lavoratore con un comune stipendio diviene impossibile affittare casa. Nessuno, infatti, ha più interesse a percorrere la strada dei fitti tradizionali. Il proprietario di case rincorre profitti sempre maggiori facendone lievitare il valore. Uno studente che impegnerebbe un’abitazione o parte di essa per alcuni mesi, con la tendenza a prolungare il fitto per tutti gli anni universitari è messo nelle condizioni di dovere pagare rette stratosferiche al di fuori della capacità di sostegno delle famiglie anche se benestanti. Insomma, un cittadino di qualità, che farebbe di Firenze una città universitaria è spinto verso altri lidi, ove i fitti siano più sostenibili. Il mercato, infine, attribuisce agli immobili suscettibili di questo utilizzo un valore del tutto gonfiato e distorto. Nella stagione del covid avevamo auspicato che la Firenze del dopo pandemia non ricadesse negli effetti perversi del turismo di massa. Purtroppo è accaduto il contrario, perché la prassi degli affitti brevi è divenuta esplosiva. È una rincorsa al profitto che danneggia la collettività. Nell’interesse generale deve intervenire lo Stato. I sindaci non possono essere lasciati soli a combattere un fenomeno superiore alle loro forze.