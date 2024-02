Software, sportello per l’apprendimento

Da venerdì è a disposizione, alla biblioteca Ragionieri, nella Postazione Informatica Accessibile della Sala Giovani, un nuovo servizio pensato per studenti, insegnanti, educatori, genitori che vogliano conoscere e approfondire l’utilizzo di software, programmi e ausili informativi per l’apprendimento e altri dispositivi accessibili. Si tratta, in particolare, di uno Sportello di consulenza individuale, totalmente gratuito, curato da Promopsi, cooperativa accademica e spinoff accademico dell’Università degli Studi di Firenze. Ogni venerdì, fino al prossimo maggio, un professionista della cooperativa sarà a disposizione di chiunque lo desideri per illustrare e consigliare gli strumenti più adatti alle esigenze della propria situazione e necessità. La consulenza, pur senza costi per gli utenti, deve essere però prenotata tramite il form online www.bibliotecasestoragazzi.it/pia indicando la data e orario prescelto.