Soccorso grazie ai colleghi. Non lo vedono al lavoro chiamano il 118, sta bene

di Nicola Di Renzone

"I care", avrebbe detto don Milani, il famoso prete di Barbiana. E il suo celebre detto, che può essere tradotto con "me ne occupo io", si adatta alla perfezione alla bella storia che si è svolta ieri mattina in Mugello, a pochi chilometri dalla sua famosa chiesetta di Barbiana. È la storia di un 28enne e dei suoi colleghi di lavoro, che grazie alla loro attenzione e cura probabilmente hanno salvato il giovane da gravi conseguenze. Tutto è iniziato ieri mattina intorno alle sette. Il giovane, che a quanto si apprende soffre di una forma di diabete piuttosto grave, non si è presentato al lavoro in una delle tante aziende mugellane. Poteva essere un’assenza per ragioni banali, ma i colleghi, conoscendo la sua situazione sanitaria e sapendolo solo in casa, non si sono "voltati dall’altra parte". Si sono invece subito attivati chiamando il 118 e precipitandosi a loro volta fuori dalla sua casa, nella frazione di Campomigliaio, nel comune di Scarperia e San Piero. Una decisione presa per scrupolo che si è presto rivelata essere fondamentale per la vita del loro collega e amico. Il giovane infatti si era sentito male già da un paio d’ore, e senza la provvidenziale chiamata ai soccorsi fatta dai colleghi forse non ci sarebbe stato un lieto fine. "All’interno abbiamo trovato – spiega uno dei soccorritori – questa persona in coma ipoglicemico, aveva perso conoscenza e gli abbiamo dato glucosio. Siamo stati un po’ di tempo lì e lo abbiamo assistito. Poi quando si è ripreso non ha voluto andare in ospedale. Per fortuna è andato tutto bene". Il 28enne adesso sta bene ed è grato ai suoi ’attenti’ colleghi.