Famiglia con due bambini si perde in una zona impervia del Mugello, soccorsa dai vigili del fuoco

Borgo San Lorenzo (Firenze), 3 novembre 2024 – Ore di ansia per una famiglia – due adulti e due bambini – che oggi pomeriggio si è persa in una zona impervia del Mugello.

I vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo sono intervenuti intorno alle 18,45 nel comune di Borgo San Lorenzo nella zona in prossimità della Cascata dell'Abbraccio e il rifugio i Dacci. La famiglia si era persa in una zona impervia. Gli operatori della sala operativa dei Vigili del fuoco hanno dato le indicazioni al nucleo familiare per recuperare la posizione geografica, che è stata trasmessa alla squadra di terra che si è portata in zona e ha proseguito a piedi seguendo le coordinate impostate sul Gps. La squadra dei vigili del fuoco è così arrivata dagli escursionisti, accompagnati sulla strada principale per il rientro a casa.