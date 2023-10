Spiegel, “papà” di Snapchat: “I social? Non li ho. E sull’intelligenza artificiale sono ottimista”

Firenze, 26 ottobre 2023 – Snapchat sbarca a Firenze: il fondatore e Ceo Evan Spiegel è stato ospite dell’Osservatore permanente giovani-editori, davanti a una platea gremita di oltre 400 studenti arrivati da tutta Italia, che aderiscono all'iniziativa della lettura del giornale nelle scuole superiori. L’iconico fantasmino su sfondo giallo, simbolo dell’app di messaggistica istantanea - ma non chiamatelo social media - per smartphone e tablet, che conta oltre 375 milioni di utenti attivi al giorno, è il protagonista virtuale dell’incontro organizzato a Palazzo Corsini da Andrea Ceccherini, presidente dell'Osservatorio, in cui si è spaziato anche su argomenti di forte attualità, come l'intelligenza artificiale e l’importanza di promuovere, soprattutto tra le generazioni più giovani, un tipo di informazione corretta.

A moderare il dibattito, che fa parte del ciclo "I nuovi incontri dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori: un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro" in svolgimento a Firenze", il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. “Con il progetto ‘Quotidiano in Classe’ cerchiamo di aprire di più gli occhi dei giovani sul mondo, di appassionarli ai fatti che succedono intorno a noi, di alimentare la curiosità e la loro sete di sapere e di sviluppare il loro pensiero critico, mostrando loro come tre diverse fonti informative raccontino diversamente la stessa identica notizia", ha detto in apertura di incontro di apertura dell'incontro Ceccherini. Sottolineando come l’impegno con Quotidiano in classe sia “soprattutto un modo per tenere i giovani dentro e non fuori la società, per farne degli attori e non degli spettatori, per renderli dei cittadini, non dei sudditi", conclude Ceccherini.

Snapchat, oggi, rappresenta anche uno strumento contro le fake news. È da qui che parte Evan Spiegel, imprenditore statunitense, co-fondatore e ceo dell'applicazione di messaggistica istantanea rivolgendosi alla platea di studenti e studentesse. "Credo che l'idea iniziale dei social network fosse che i contenuti si sarebbero sviluppati come una condivisione di storie ed informazioni fra amici. Questo prima che ci fosse la personalizzazione che si basa sugli algoritmi dell'intelligenza artificiale, e quindi nel tempo le cose più false e negative, o le cospirazioni, sono quelle che si sono diffuse maggiormente in questo modo".

Snapchat, invece, nato dall’idea dello stesso Spiegel quando era uno studente dell’Università di Stanford dal fallimento nella realizzazione di un software che facilitasse la condivisione di materiali tra gli alunni, ha una moderazione dei contenuti che verifica i criteri di condivisione, “e questo ci ha evitato di essere invasi da informazioni sbagliate e false. L'informazione on line ha subito un'evoluzione negli ultimi anni ed è molto più difficile distinguere le notizie vere e false. Ecco perché noi abbiamo deciso di dare sostegno alla corretta informazione fatta dai quotidiani e dai media in generale", ha spiegato.

Anche perché se di algoritmi e intelligenza artificiale si parla, non bisogna per forza vedere tutto negativo: “Nell'insieme la mia visione sull'AI è abbastanza ottimistica. Sono strumenti potenti ma limitati. Si sta sviluppando come mezzo, sta portando cose buone in termini di previsioni. È vero - continua - c’è chi la utilizza per imitare la voce di qualcuno e convincerlo a mandare del denaro, e viene anche utilizzata per propagare disinformazione in modo personalizzata sulla base dei vostri interessi particolari”. Ma se “questo chiaramente è molto preoccupante, per esempio per le elezioni dell'anno prossimo (le Presidenziali Usa 2024, ndr), ma questo vale per tutti i Paesi del mondo, bisogna concentrarsi sui rischi di oggi, e bisognerà soprattutto fare molti esperimenti per trarre beneficio da quello che ci può dare”.

Tantissime le domande che sono arrivate dal pubblico di ragazzi, tra chi ha interrogato Spiegel sull’utilizzo o meno dei social - “no non li ho, mi faccio dire dai colleghi quello che viene postato su Instagram”, risponde divertito - alle prossime frontiere di Snapchat, magari calato proprio nella realtà scolastica. “Sono oltre 10 anni che lavoriamo con il mondo dell’istruzione per sviluppare progetti di realtà virtuale da utilizzare a scuola. per adesso si limita all’utilizzo sui cellulari, ma vorremmo creare dei visori per far vivere esperienza condivise agli alunni, magari anche in situazioni pericolose come lezioni di chimica in cui ci sono reazioni rischiose”.

Un passaggio infine sulla scelta di usare i messaggi cosiddetti effimeri: Snapchat, fin dalla nascita nel 2011, è un'applicazione che consente agli utenti della propria rete di inviare messaggi effimeri di testo, foto e video, che durano appena 24 ore: “È stato fatto per far assomigliare la comunicazione a quella di persona. Crediamo che avere una conversazione come nella vita reale, associata in questo caso alla tecnologia, metta la gente più a suo agio”.