Smettiamo di dire che è stata fatalità

Giovanni

Morandi

Ci vollero diverse guerre e una spedizione per unificare l’Italia, sono bastati due piloni tirati giù da un treno per dividerla. E non dite che è stata fatalità. Non è stato un caso il deragliamento del treno merci. Come non è stato un caso lo scontro tra due treni merci la notte di martedì dalle parti di Prato. Fatto passato quasi sotto silenzio perché ormai in Toscana ci abbiamo fatto l’abitudine agli incidenti ferroviari. Anche quello, per fortuna, senza vittime. Non fu fatalità nemmeno la strage di Viareggio la notte del 29 giugno 2009 quando un treno con carichi infiammabili diventò una bomba che provocò 32 morti. E anche lì si parlò di scarsa manutenzione dei convogli, di trascuratezze nella gestione della rete locale e merci. Per certi versi l’ultimo incidente è la copia di altri precedenti. La ricerca delle cause tecniche, di guasti, di carrelli, di assi che fatalmente si rompono. Storie già ascoltate. L’incredibile sta nel fatto che sono decenni che si studia di fare la stazione Foster, che dovrebbe servire a dividere la linea dell’alta velocità da quella regionale e merci anche per evitare che un incidente blocchi il paese, come regolarmente accade. Ebbene i lavori alla Foster sono fermi da anni. Sono stati spesi milioni e poi sono arrivati i dubbi che quell’opera serva o no. La verità è che stiamo viaggiando non a vista ma alla cieca. E nessuno paga le conseguenze, anzi le paghiamo solo noi contribuenti per le spese folli e gli sprechi. E chi ci rimborsa i danni provocati dal deragliamento di ieri? Nessuno naturalmente. Sono in corso eventi economici fondamentali irrimediabilmente perduti: chi ripaga i danni? Tenere una nazione divisa in due per un giorno quanto ci è costato? Ci chiedono di usare il treno e poi lasciano che viaggino dei pezzi di antiquariato ferroviario, mine vaganti. Non sono capaci nemmeno di riparare una pensilina da dove erano caduti due calcinacci. Dovevano ripararla in tre mesi, sono passati più di tre anni e il cantiere è ancora lì.