Firenze, ritrovata la cagnolina Lucy

Firenze, 14 maggio 2023 – Un pomeriggio di ansia per la cagnolina Lucy che si era allontanata facendo perdere le sue tracce. Taglia media simil volpino con manto marrone sfumato e bianco, è scappata oggi 14 maggio a Firenze. I padroni hanno diramato un appello disperato per ritrovarla. E così è andata. Poco dopo le sette è arrivata la buona notizia: Lucy è stata accolta da una signora che l’ha trovata ed è riuscita a mettersi in contatto con la famiglia.

Lucy, buona e docile, era stata vista in via Bolognese, poi in via Masaccio angolo via degli Artisti. Dalle segnalazioni ricevute non sembrava essere impaurita e infatti si è affidata alle attenzioni di chi, responsabilmente, è riuscito ad avvicinarla e rifocillarla.